為中國做統戰滲透被全球排擠 「孔子學院」悄改名企圖擺脫爭議

圖為法國境內的孔子學院（圖/ 維基百科，BY Florian B35） 圖為法國境內的孔子學院（圖/ 維基百科，BY Florian B35）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）被各國政府認證為中國大外宣統戰工具的中國「孔子學院」，傳出為擺脫「洗腦機器」的名聲，而改名為「教育部中外語言交流中心」，但是換湯不換藥，管理者傳出皆為中國「前」黨委書記。

近日一張截圖「教育部關於孔子學院總部更名為教育部中外語言交流合作中心的通知」在網路上流傳，孔子學院總部將更名為「教育部中外語言交流合作中心」，不再對外使用「國家漢辦（英文HANBAN）」名稱。

孔子學院總部（漢辦官網）6月25日發布的《2020年線上全美中文大會順利開幕》一文中可以看到，國家漢辦黨委書記、孔子學院總部副總幹事、國家漢辦副主任馬箭飛，首次以「中國教育部中外語言交流合作中心主任」新身份亮相。

而孔子學院總部官網昨（05）日正式發佈公告，中國教育部設立中外語言交流合作中心，簡稱語言合作中心，為中國教育部直屬事業單位。孔子學院品牌將由「中國國際中文教育基金會」全面負責運行。

有分析指出，孔子學院自2004年成立以來，在160多個國家設立並插旗全球超過500個大專校院，中國政府透過「孔子學院」向外輸出文化思想，企圖擴大在國際上的軟實力，但實際上卻是透過高額資金贊助，為共產黨進行統戰活動，干預歐美學術自由，洗腦西方學子。

各國近年來開始封殺孔子學院，大勢已去，讓中國政府開始想透過改名「新瓶裝舊酒」概念，擺脫「政治統戰」的臭名。

《自由》報導，新接手孔子學院的「中國國際中文教育基金會」今年6月中旬才成立，由北京語言大學、復旦大學等27所高等學校組成，理事長為前中國國家自然科學基金委員會主任、黨組書楊衛擔任；副理事長為中國教育國際交流協會秘書長趙靈山擔任。