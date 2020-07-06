中國內蒙古爆發鼠疫　巴彥淖爾市發佈防控Ⅲ級預警通告

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國境內武漢肺炎疫情未平，如今內蒙巴彥淖爾市又爆出鼠疫，所幸患者目前狀況良好，政府單位已落實相關防控措施。
根據新華社引述內蒙古巴彥淖爾市衛健委通報，7月5日確診一例鼠疫病例，患者為巴彥淖爾市烏特拉中旗溫更鎮的一名牧民，於烏特拉中旗人民醫院確診為「腺鼠疫」，目前患者於當地醫院隔離治療中，病況穩定。
通告指出，市旗兩級黨委、政府高度重視疫情防控，已落實相關防控措施。
另外，巴彥淖爾市衛健委經研究決定，於7月5日發佈鼠疫防控Ⅲ級預警信息。2020年7月5日起進入預警期，預警時間將持續到2020年底。
該公告提醒民眾應嚴格按照鼠疫防控「三不三報」的要求，切實做好個人防護，提高自我防護意識和能力。
- 「三不」：不私自捕獵疫源動物、不剝食疫源動物、不私自攜帶疫源動物及其産品出疫區。
- 「三報」：發現病(死)旱獺及其他動物要報告、發現疑似鼠疫病人要報告、發現不明原因的高燒病人和急死病人要報告。
- 大眾應保持良好的個人衛生習慣，盡量避免去人群擁擠場所，去醫療機構就診或個人出現發燒、咳嗽等相關症狀時要及時配戴口罩。
- 若懷疑自己與病例有過接觸可向當地疾控部門主動申報，取得專業指導，一旦出現發熱、咳嗽、淋巴結疼痛、出血等症狀時應及時就醫。