中國內蒙古爆發鼠疫　巴彥淖爾市發佈防控Ⅲ級預警通告

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國境內武漢肺炎疫情未平，如今內蒙巴彥淖爾市又爆出鼠疫，所幸患者目前狀況良好，政府單位已落實相關防控措施。

根據新華社引述內蒙古巴彥淖爾市衛健委通報，7月5日確診一例鼠疫病例，患者為巴彥淖爾市烏特拉中旗溫更鎮的一名牧民，於烏特拉中旗人民醫院確診為「腺鼠疫」，目前患者於當地醫院隔離治療中，病況穩定。

通告指出，市旗兩級黨委、政府高度重視疫情防控，已落實相關防控措施。

另外，巴彥淖爾市衛健委經研究決定，於7月5日發佈鼠疫防控Ⅲ級預警信息。2020年7月5日起進入預警期，預警時間將持續到2020年底。

該公告提醒民眾應嚴格按照鼠疫防控「三不三報」的要求，切實做好個人防護，提高自我防護意識和能力。