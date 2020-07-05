臺東縣府培訓社區經理人 深入提供婦兒、新住民福利服務

臺東縣政府甫於今(109)年度4月底完成第二屆社區專業經理人初階36小時訓練，並於今(4)日上午9時在縣府社會處會議室舉行開訓典禮，計有近50位取得初階證書資格或有志於社區經理人學員參訓，並經由系統性的訓練，以扎根全方位的社區組織營運能力。



臺東縣政縣府於今(109)年度總計核定補助7個鄉鎮執行「小旗艦福利化社區計劃」，領航社區及協力社區總計22個社區發展協會；其中就有6位是取得第一屆社區經理人參與推動計畫，進而能提升各鄉鎮轄內社區自給自足、福利共享之能量。另一方面，社區經理人需扮演領頭羊的角色，要發揮本身在社區中的影響力，讓所需要的資源都到位，是在社區發展過程中必然的努力；縣政府、各鄉鎮公所與社區單位，會一同攜手向前，打造專屬社區培力制度與資源共享系統，實踐在地照顧的永續目標。



現今面臨人口老化及少子化的時代，如何營造一個安全關懷的友善環境，是臺東縣政賡續戮力中的「現在進行式」；一方面加強公部門資源的跨域連結，一方面強化各社區的協力與互助，以達社區經營與永續發展；因此推動「福利化社區」，是將社會福利體系建構在社區服務基礎上，藉由社區互助，提供「可近性、在地性」的福利服務，回應當地「長者、婦女、兒少、身心障礙者、新住民」等弱勢群族之需求，營造健康與幸福的生活環境，培力社區成為各項福利服務落實的網絡。

新聞來源：臺東縣政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)