新住民帶來濃濃家鄉味 嗨翻北市新移民特色市集

說明：日本新住民準備日本傳統祭典上必玩的遊戲，很受小朋友歡迎。 說明：日本新住民準備日本傳統祭典上必玩的遊戲，很受小朋友歡迎。

說明：臺北市民政局長藍世聰也特別到場共襄盛舉，他表示市府開設許多培訓課程，期望能協助新住民學習考照、工作創業。 說明：臺北市民政局長藍世聰也特別到場共襄盛舉，他表示市府開設許多培訓課程，期望能協助新住民學習考照、工作創業。

臺北市新移民特色市集今（5）日下午在信義公民會館中央廣場熱鬧展開！由來自不同國家的新住民朋友開設的21個異國文化攤位，透過美食及文藝小物還有舞台表演，讓現場有如一場聯合國嘉年華，在無法出國的炎熱夏季裡也能感受多國文化的魅力！

臺北市民政局今年度臺首次推出新移民特色市集，邀請來自各國的新住民朋友齊聚擺攤，透過吃美食、做飾品、玩遊戲、看表演，與臺灣的民眾分享家鄉文化！如馬來西亞新住民的「瘋馬來」攤位，特地準備了8種琳瑯滿目的娘惹糕、娘惹粽。「台灣韓人女性會」的恩英和韓國姊妹們一起規劃「辣辣隊」，分享家鄉美食韓式煎餅、辣炒年糕。還有日本「台灣嫁の会」的新保和子與一群日本好友們，將日本傳統祭典上必玩的「釣水球」遊戲原汁原味搬來臺，讓許多小朋友玩得不亦樂乎！還有英國新住民David特調的香濃英式奶茶、寮國新住民的檸檬香醬米線香酸開胃、緬甸朋友特製的緬甸冰奶茶，幫大家在炎熱的夏日午後消暑一夏！

舞台表演也特別邀請旅居臺灣的越南歌手吳瑤紅表演、中國籍姊妹所組成的新心演藝團帶來大溪地草裙舞，以曼妙舞姿展現熱帶島國的熱情活力，還有泰國新二代小朋友帶來泰北傳統舞蹈，讓大家看見不一樣的南洋風情演藝，展現活潑可愛的活力！

臺北市民政局長藍世聰也特別到場共襄盛舉，他表示臺北市是個多元友善的城市，北市府對新住民的照顧也有許多政策，讓新住民來臺灣想讀書可以讀書，想工作可以工作，於是開設許多課程或證照班，期望可以輔導新住民創業或就業。其中市集中的「涼爽一下」的攤位成員，是去年參加民政局與職能發展學院合辦「新移民飲料調製班」的畢業學員，來自印尼的新住民貞緣融入課程所學，推出創意飲品「蜻蜓點水」，展現了課程的學習成果，準備好要挑戰民眾的味覺感受！

訊息參考：臺北市政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)