台灣大稻埕音樂節老派娛樂時尚　上千樂迷湧進台北霞海城隍廟前

「島語–大稻埕音樂節」吸引上千樂迷(圖/文總)
「島語–大稻埕音樂節」吸引上千樂迷(圖/文總)
(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)適逢台北霞海城隍爺生日，由文化總會主辦「島語–大稻埕音樂節」今(4)日在迪化街永樂廣場搖滾登場，以多元母語匯演為城隍爺祝壽。
文總新聞稿指出，今年再度邀請大稻埕在地三金音樂製作人柯智豪擔任音樂總監，集結台灣各族語系重要音樂人嚴正嵐、黃子軒與山平快、Ilid Kaolo以莉·高露、李竺芯、Jill Stark薩吉兒、張雅淳與朋友列島、SID'er ROSE等以各自母語接力傳唱，現場湧進千名樂擠滿城隍廟前，在地商家紛紛表示除了年貨大街，迪化街今天湧進人潮創今年之冠，直說城隍爺有保佑。
知名音樂製作人柯智豪表示，今年音樂節以多元語言作為大稻埕音樂節的支撐，完全呈現台灣島嶼的內涵，「比較特別的是也把阿美族語、東南亞語放進音樂會」，更邀請各族裔樂手以各自母語展演，希望現場的民眾可以感受島嶼豐沛的情感。
柯智豪說，會籌劃《島語–大稻埕音樂節》主要想傳達「多元語言」在台灣的重要性。台灣島嶼隨著時代推移，使用過多種語言，包括西班牙語、葡萄牙語、閩南語、客語、原住民語、日語等，這是多元族群的象徵。
文化總會發言人湯佩儀表示，日治時代在淡水河邊聽台灣歌謠是種風尚，在防疫新生活期間，文總要重現那個風華年代，用歌謠喚醒大稻埕老派聽覺，唱給神明聽，也唱給厚愛在地文化的大眾聽。
湯佩儀說，台北迎城隍更是老台北人重要的酬神慶典記憶，雖然今年因為疫情沒有暗訪、遶境，但從城隍爺生日這天開始，仍有連續三週的展覽、講座、市集等活動以及在地店家也都串聯，展現大稻埕人的熱情。
4日晚間音樂節，霞海城隍廟前湧進上千名民眾，演唱陣容由近年歌唱、戲劇表現俱佳的嚴正嵐用華語、台語輪唱開場；以外籍工作者組成的SID'er ROSE樂團，演唱許多東南亞語系創作搖滾歌曲帶起一波高潮；鍾情藏式傳唱的美聲歌姬Jill Stark薩吉兒，以實驗電子混搭民謠音樂，夾以華語、客語、英語唱著「天黑黑」高亢厚實嗓音驚艷現場；深受台日兩地樂迷喜愛的張雅淳與朋友列島，素以三弦琴、月琴創作，在迪化街唱著「丟丟銅」深獲現場老中青三代的心；原民歌手Ilid Kaolo以莉·高露一出場，引來歌迷尖叫，以阿美族語連唱 「勤勞的Guad」、「迎親曲」、「馬蘭姑娘」、「輕快的生活」、「餵奶歌」等五首經典歌曲，台上台下互動熱烈，現場民眾意猶未盡忍大喊安可；善以經典詩詞輔以搖滾爵士創作的李竺芯，同時以華語、台語、英語混唱，讓民眾直喊太狂了！最後由黃子軒與山平快以台、客語雙聲帶壓軸，為《島語–大稻埕音樂節》帶來完美落幕。