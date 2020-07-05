台灣大稻埕音樂節老派娛樂時尚　上千樂迷湧進台北霞海城隍廟前

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)適逢台北霞海城隍爺生日，由文化總會主辦「島語–大稻埕音樂節」 今(4)日在迪化街永樂廣場搖滾登場， 以多元母語匯演為城隍爺祝壽。

文總新聞稿指出，今年再度邀請大稻埕在地三金音樂製作人柯智豪擔任音樂總監， 集結台灣各族語系重要音樂人嚴正嵐、黃子軒與山平快、Ilid Kaolo以莉·高露、李竺芯、Jill Stark薩吉兒、張雅淳與朋友列島、SID'er ROSE等以各自母語接力傳唱，現場湧進千名樂擠滿城隍廟前， 在地商家紛紛表示除了年貨大街，迪化街今天湧進人潮創今年之冠， 直說城隍爺有保佑。

知名音樂製作人柯智豪表示，今年音樂節以多元語言作為大稻埕音樂節的支撐， 完全呈現台灣島嶼的內涵，「比較特別的是也把阿美族語、 東南亞語放進音樂會」，更邀請各族裔樂手以各自母語展演， 希望現場的民眾可以感受島嶼豐沛的情感。

柯智豪說，會籌劃《島語–大稻埕音樂節》 主要想傳達「多元語言」在台灣的重要性。台灣島嶼隨著時代推移， 使用過多種語言，包括西班牙語、葡萄牙語、閩南語、客語、 原住民語、日語等，這是多元族群的象徵。

文化總會發言人湯佩儀表示，日治時代在淡水河邊聽台灣歌謠是種風尚，在防疫新生活期間， 文總要重現那個風華年代，用歌謠喚醒大稻埕老派聽覺， 唱給神明聽，也唱給厚愛在地文化的大眾聽。

湯佩儀說， 台北迎城隍更是老台北人重要的酬神慶典記憶， 雖然今年因為疫情沒有暗訪、遶境，但從城隍爺生日這天開始， 仍有連續三週的展覽、講座、市集等活動以及在地店家也都串聯， 展現大稻埕人的熱情。

4日晚間音樂節，霞海城隍廟前湧進上千名民眾，演唱陣容由近年歌唱、 戲劇表現俱佳的嚴正嵐用華語、台語輪唱開場；以外籍工作者組成的 SID'er ROSE樂團，演唱許多東南亞語系創作搖滾歌曲帶起一波高潮； 鍾情藏式傳唱的美聲歌姬Jill Stark薩吉兒，以實驗電子混搭民謠音樂，夾以華語、客語、 英語唱著「天黑黑」高亢厚實嗓音驚艷現場； 深受台日兩地樂迷喜愛的張雅淳與朋友列島，素以三弦琴、 月琴創作，在迪化街唱著「丟丟銅」深獲現場老中青三代的心； 原民歌手Ilid Kaolo以莉·高露一出場，引來歌迷尖叫，以阿美族語連唱 「勤勞的Guad」、「迎親曲」、「馬蘭姑娘」、「輕快的生活」 、「餵奶歌」等五首經典歌曲，台上台下互動熱烈， 現場民眾意猶未盡忍大喊安可； 善以經典詩詞輔以搖滾爵士創作的李竺芯，同時以華語、台語、 英語混唱，讓民眾直喊太狂了！最後由黃子軒與山平快以台、 客語雙聲帶壓軸，為《島語–大稻埕音樂節》帶來完美落幕。