【台灣高雄市長補選】柯文哲輔選吳益政砲打藍綠　李眉蓁：政治術語、不足為奇

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（左）5日輔選民眾黨參選人吳益政（右），大打政治信用牌。圖為兩人參訪鳳儀書院。（吳益政競選辦公室提供）中央社... 台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（左）5日輔選民眾黨參選人吳益政（右），大打政治信用牌。圖為兩人參訪鳳儀書院。（吳益政競選辦公室提供）中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長補選，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天（5日) 輔選民眾黨參選人吳益政，大打政治信用牌，呼籲民眾從這次補選開始，不要再選政客，國民黨參選人李眉蓁則反批是政治術語。

柯文哲昨（4日) 在高雄市鳳山區與民眾黨高市長補選參選人吳益政同台造勢，今天又陪同吳益政掃街拜票一整天，行程滿檔。

柯文哲接受媒體聯訪指出，台灣的政治已進入變化很快的時代，前高雄市長韓國瑜掀起的韓流現象不到2年，韓國瑜就被罷免掉了，這給政治人物一個很大的警惕，要步步為營，政治人物也要有信用，像「走路工事件」就不好。

柯文哲認為，選舉是改變政治文化很好的公民運動，呼籲民眾不要再選政客，就從這次市長補選開始；而吳益政從政10多年，政治信用良好，實實在在，值得相挺。

柯文哲昨天為吳益政站台也喊出，這次市長補選是在選「阿舅回來，還是阿伯回來」，並批評李眉蓁不夠好。

民進黨參選人陳其邁上午至路竹區一甲觀音亭參拜時回應，市民關心的不是「阿伯要回來」或誰要回來，而是市長要回來，市政需要重開機，「過去一年多的紛紛擾擾已夠了」，需要一個新市長立刻上工解決問題、拚經濟，這是市民的期待。

李眉蓁上午在鳳山工協市場拜票時反批柯文哲很喜歡吃豆腐，她說，柯文哲先吃親民黨的豆腐，然後又吃國民黨的豆腐，加上柯文哲對媒體操作非常熟悉，口出政治術語，不足為奇。

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（前左2）1日前進北高雄到岡山欣欣市場拜票，她表示，若自己當選會力推觀光特色市場。（李眉蓁競選辦公室提供）中央社

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（前左）4日到高雄市左營區哈囉市場拜票，有攤商送上鳳梨相挺。（陳其邁競選辦公室提供）中央社