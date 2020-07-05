台北文心藝所「建築與書的友誼」紀念黑達克　揭露橫越大西洋以書會友動人情誼

文心藝術基金會董事長葉曉甄(左)與策展人漆志剛合照(圖/文心藝所) 文心藝術基金會董事長葉曉甄(左)與策展人漆志剛合照(圖/文心藝所)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台北文心藝所推出首檔主題書展「建築與書的友誼」，紀念國際知名建築師黑達克逝世20週年，展出60本精選藏書，自7月5日展至10月11日止。

文心藝所結合咖啡、工坊、書店的場域，由文心藝術基金會主導推廣當代藝術，邀請實踐大學建築系助理教授及Jr.Gang建築研究室主持人漆志剛協同策劃，以建築為核心選書，再搭以藝術、文學、哲學、表演、設計、生活六類出版品，激盪思辨和創意，鼓勵讀者在此追尋自己的夢想之翼。

藝所書店首檔主題書展「Housing the Friendship: 建築與書的友誼」將展出為期三個月。今年適逢紐約庫柏聯盟（The Cooper Union）前院長約翰．黑達克（John Hejduk, 1929-2000）逝世20週年，以及將倫敦建築聯盟（Architecture Association, AA）推向國際的前院長阿爾文．博亞爾斯基（Alvin Boyarsky, 1928-1990）逝世30週年，本展除了響應全世界各地舉辦的紀念活動，更藉由60本精選藏書，包含已絕版的當代建築師畫集AA Folio系列，揭露一段橫越大西洋兩岸、以書會友的動人情誼。

文心藝術基金會董事長葉曉甄表示，文心藝所書店在成立之初曾獲贈黑達克（John Hejduk）珍貴的絕版著作：《梅杜莎的假面》（Mask of Medusa），此書收錄黑達克跨領域拓展建築前沿的精彩作品，為文心藝所這處凝煉藝術、建築與書籍的當代城市文化空間寄予了深厚的祝福。

葉曉甄說明，黑達克終其一生都在探索建築的另一面（the otherness of architecture），一個關於藝術與文學的詩性世界，他對建築的狂想及關注建築本體的思想體系，使他堅信建築能在每一個地方成為一項儀式，連結人的政治性與社會性。

書展策展人漆志剛表示，藝所書店的目標是以『建築書籍的博物館』作為書店定位的期許，而展覽則是民眾美學教育的重要環節，我認為在台灣當前的發展脈絡下，建築堪為與當代藝術對話的號召，而文心藝所書店作為重要建築書籍的典藏重鎮，將成為台灣建築設計與教學傳承的搖籃。

藝所書店現正籌劃的『藏經閣』區域，自世界各地搜羅了超過600本世所罕見且聲譽卓著的絕版建築書，提供預約翻閱服務；更多推廣計劃亦將循序啟動，在可預見的將來持續以書會友，除了回應當時當代建築創作者的熱情，更為現代建築人的建築旅程提供珍貴的知識燃料。

書展資訊

「Housing the Friendship: 建築與書的友誼」

展覽期間：2020年7月5日（日）至10月 11日（日） 10:30-18:30

絕版書籍借閱辦法：

- 開放時間｜每週一次，開展後周五下午2:30-5:00間開放借閱，閱讀時間換算為2.5小時

- 預約方式｜採Accupass活動通線上報名，分別於7月5日、8月5日、9月5日、10月5日公告當月場次以供報名

- 收費方式｜免費借閱，唯須預先報名；每一場次以15人為上限，且預約保留20分鐘；更多訊息請前往文心藝所官方臉書。