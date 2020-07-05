【長照圈性侵疑雲】台灣新北市衛生局29歲女職員墜樓身亡 涉案治療所執行長遭解職

更新時間: 2020-07-05 19:24

首次發稿: 2020-07-05 15:11

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新北市衛生局一名29歲女職員，3日晚間因不堪曾遭到性侵而輕生，對方疑是某物理治療所執行長，這家物理治療所今天(5日) 發布聲明，即日起解除這名執行長職務。

新北市衛生局一名29歲林姓女職員3日晚間墜樓身亡，她曾在臉書披露遭性侵等情節。這家物理治療所今天下午發布5點聲明(全文如下) ，並表示為了避免外界一再的紛擾，影響單位正常營運，媒體報導所提到的該單位同仁將自即日起先行卸除執行長職務，其餘則委由律師代為處理因應，如有需要，亦由律師統一對外說明。

警方調查，林姓女職員6月間就曾在臉書另一個帳號撰寫遭性侵的情節，因此遭到執行長報案提告妨害名譽，而執行長的元配，也曾在4月向警方報案，向林姓女職員提告妨害家庭(編按: 當時通姦罪仍未除罪化) ；兩起案件因為都未偵訊到林姓女子，目前尚未移送地檢署辦理。

執行長的元配今天接受媒體採訪時表示，丈夫確實與林女發生婚外情，但雙方你情我願，去年(2019年) 底林女還曾用10多張和丈夫拍的親密照，逼迫她和丈夫離婚，而這些照片都是由林女掌鏡，「實情並非她寫的那樣」。

警方調查，執行長元配有向媒體爆料林女和丈夫婚外情，3日下午媒體向新北市衛生局求證，衛生局隨後約談林女，傍晚時林女就在臉書張貼遭性侵一文，隨後不知去向，晚間即發生憾事；詳細案情及事發經過仍待調查。

該執行長任職的物理治療所，聲明全文如下:

XXX物理治療所聲明書 關於媒體報導本單位前工作人員林女士於本週五晚間，發生墜樓身亡意外事件一事，本單位與各位關心的好朋友一樣皆深感遺憾與不捨。但因近日外界有諸多網友留言、轉載相關訊息，與實際事實有所不符，也涉及本單位及相關同仁的清譽，為正視聽，避免再以訛傳訛，本單位特以此聲明稿統一說明如下： 1.關於媒體引述林女臉書上部分文章內容中，其中所影射之事件內容，非屬事實，林女士於本單位任職期間，亦未曾受同仁有強暴、脅迫、傷害身體、或任何違法其自主意願的情事，特此聲明。 2.有關林女士與本單位同仁是否有涉有感情糾紛及林女士有無妨害家庭之問題，因為此部分已於上個月經相關人士向司法機關提出相關告訴，警方並已正式進行調查，一切請以司法調查結果為主。盼各界於調查結果出爐前，勿再為恣意揣測或影射、批判，還給林女士家屬及遭影射相關人士、家庭等人一個安靜空間，避免渠等再受各種打擾。 3.有關本次墜樓身亡意外事件，據報載，司法機關已在進行調查暸解，如有需要，本單位及相關同仁亦將積極配合司法機關調查，並提供相關所需資料。 4.另外避免外界一再的紛擾，影響本單位正常營運，媒體報導所提到之本單位同仁將自即日起(7/5)先行卸除執行長職務，其職缺由XXX代理。 5.另為因應本次事件引發之紛擾，及所需相關處理之司法調查與法律事務，本單位已委由永曜法律事務所律師代為處理因應，如有需要，亦由律師統一對外說明。盼在事件司法調查出爐之前，各界能秉持理性，停止再恣意揣測與批判。本單位及眾同仁均本哀衿之心，衷心祈願林女士於天國安息平樂。

以上為物理治療所五點聲明內容

首次發稿: 2020-07-05 15:11

【長照圈性侵疑雲】台灣新北市衛生局29歲女職員墜樓身亡 生前曾在臉書控訴加害人

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新北市衛生局一名29歲林姓女職員3日晚間墜樓身亡，她曾在臉書披露遭性侵等情節。新北市長侯友宜今天(5日) 受訪說，已責令警方調查，要給家屬明確交代；新北地檢署表示，已進行偵查。

新北市衛生局一名29歲林姓女職員3日晚間墜樓，經緊急送醫後被宣告不治。事發前的當天下午，她在個人臉書發文提及遭一名有家室的男子性侵、虐待，對方逼迫她當小三等感情糾紛，文末寫到「願用這條命，讓真相浮出檯面」。

中央社報導，該篇po文在臉書引起廣大迴響，也披露出林女6月間在臉書另一個化名帳號的控訴文章中，上傳與這名男子的對話截圖、簡訊、照片等事證，有網友搜出這名男子疑是民間某物理治療機構執行長(該治療所官網介紹稱其致力於推廣醫療與長照整合) 。

侯友宜上午接受媒體聯訪被問及此事時表示，市府同仁發生這件事，很痛心也很遺憾，已經責令警察單位盡快釐清事實真相，要給家屬一個明確的交代，對被害者家屬才是真正的撫慰。

新北地檢署今天(5日)指出，已在4日下午相驗林女遺體，初步認定無他殺嫌疑，並與林女家屬約談；針對網路上有關林女遭性侵及涉案人等諸多音檔、對話截圖、照片及文章等資訊，檢方都會蒐集、查證，有嫌疑的涉案人也會進行約談。

新北市衛生局今天發布聲明表示，對於同仁墜樓身故，深感不捨與難過，目前檢警已針對意外事故及網路陳述內容展開調查，全力配合檢方調查，依法偵查不公開，靜待調查結果。

衛生局指出，墜樓身故的同仁，工作表現優異、認真、盡責，與同仁相處融洽；對於家屬所需協助，將全力關懷與協助後續事宜。