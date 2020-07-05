「港區國安法」生效、傳北京擬派數百武警常駐香港　學者：台灣人別因此開始「自我審查」

「港區國安法」6月30日深夜生效後，許多港人7月1日走上街頭抗議。因遊行未獲警方批准，警方以涉嫌違反公安條例等逮捕數十人。圖為灣仔天樂里... 「港區國安法」6月30日深夜生效後，許多港人7月1日走上街頭抗議。因遊行未獲警方批准，警方以涉嫌違反公安條例等逮捕數十人。圖為灣仔天樂里被捕者。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）日本共同社4日引述中國消息來源報導，因應為取締反政府活動等目的而施行的「港區國安法」，中國當局計畫派遣準軍事組織武裝警察部隊200到300人，以「觀察員」名義常駐香港。

報導稱，相當於香港憲法的「基本法」規定，香港政府負責維持香港地區的社會治安，如果有必要時，得請求中央派駐香港負責防務的軍隊協助。如果在中國負責處理暴動等的武警常駐香港的話，形同抽除基本法的主要部分。香港居民勢必會面臨更強大心理壓力。

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「港區國安法」6月30日深夜11點正式實施，學者何明修認為，台灣人不應該因此開始自我審查，因為對中國來說，威嚇比實際抓捕還節省成本，如果連在台灣都擔心觸法，就正中其下懷。

「港區國安法」於6月30日晚間11時公布全文並正式實施，中央社2日引述國立台灣大學社會學系教授何明修分析指出，在此之前，中國已有「反分裂國家法」，但「港版國安法」讓香港及港籍航空器也成為有風險的地方。

然而，「港區國安法」帶來的不僅是抓捕風險。何明修認為，該法的內容涉及廣泛，有擴大解釋的空間。

例如第29條第5款提到，在境外組織支持下，透過各種非法方式引發香港居民對中央或香港政府的「憎恨」並造成嚴重結果，也算是犯罪；那麼，去年香港「反送中」期間，類似「8.31太子站死人」等言論，就可能因引發憎恨而觸法。

何明修對此分析，「港區國安法」牽涉範圍廣泛，說明中國官方制定該法，目的是威嚇。因為對獨裁者來說，相較於抓捕，用威嚇的方式壓制異議是最節省成本的手段。尤其是抓捕只能針對少數人，但如果能在眾人心中植入一個「小警總」，讓大眾開始自我審查，「那就達到目的了」。

何明修建議，如果是支持香港「反送中」運動者，建議近期不要前往香港或在港轉機。但他也表示，沒有時常赴港需求的台灣人不該因為「港區國安法」實施而開始自我審查，連在台灣都噤聲，這樣反而正中「港區國安法」存在的下懷。

除此之外，何明修指出，從香港的例子來看，「中英聯合聲明被當廢紙」，「『一國兩制』說改就改」。台灣人應該開始有憂患意識，跳脫出選舉、投票的思維，認真思考民主其實是建立在脆弱的基礎上，因為「台灣有天變成香港，也不是不可能」。

但何明修也從教學經驗提到，台灣學子對香港議題十分關心，他的課堂中有不少大學生建立與高中生的香港議題讀書會，甚至想將活動繼續延伸下去。

在台灣社會參與度方面，據他的觀察，從去年（2019年) 12月到今年(2020年)1月，全台共有約95場關於聲援香港議題的公開活動，其中超過一半在台北之外，說明台灣社會對香港議題的關心沒有城鄉差距，是全面性的。

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