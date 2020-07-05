台灣新北市「環狀線」經營掰了「台北捷運公司」　市長侯友宜：自己的捷運自己承擔

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）新北市長侯友宜今天(5日) 接受媒體聯訪表示，能理解環狀線運量不佳有受疫情影響，謝謝台北捷運公司付出很多心血，但「自己的捷運自己要承擔」，也感謝台北市長柯文哲對新北市的支持。

侯友宜上午至三重區參加二重公園暨地下停車場啟用典禮。媒體詢問，捷運環狀線新北市有意要與北捷解約拿回來自己經營，北捷認為運量低是受到疫情影響，柯文哲則同意新北想法。

侯友宜指出，完全理解環狀線的營運因為疫情影響而不是很好，也要謝謝台北捷運公司從營運、規劃、設計，付出很多心血，「不過，自己的捷運自己要承擔」，新北市要有勇氣去承擔這些責任，環狀線在新北市的轄區裡面，新北市就要好好地經營。

侯友宜表示，還要感謝柯文哲一直以來對新北市的支持，雙北兩名市長共同合作下，保障雙北市民最大的權益。

新北市長侯友宜3日指出，已與台北大眾捷運股份有限公司討論，希望盡速收回環狀線營運權，「自己的捷運自己經營」；北捷說，需持續合作及滾動式管理，勿抹煞北捷的努力。

國民黨籍新北市議員葉元之在市議會質詢時表示，新北市2018年與台北市簽約，委託台北營運環狀線3年，台北每年可收約新台幣3645萬元行政管理費，卻經營不善。

他說，環狀線全線都在新北境內，但乘客如果有問題，反映新北市政府捷運工程局後，卻還要輾轉轉到北捷協商、處理，效率不佳。

葉元之表示，環狀線原本估計每天10萬人次運量，實際上不到4萬人次，北捷對環狀線行銷不夠，希望新北市府提早收回營運權。

侯友宜答詢說，已與北捷討論，應該很快會有結果。

北捷則表示，今年(2020年) 6月平均系統可用度高達99.98%、準點率99.7%，經營績效名列世界前茅，且環狀線行銷如常客優惠等措施，均比照其餘路線辦理。

北捷指出，運量須考量路線設計、沿線發展規模及接駁運具規劃等，需政府與受託經營單位持續合作及滾動式管理，希望切莫以片面數據否定北捷經營環狀線績效、抹煞北捷全體工作人員的努力。