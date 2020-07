驚！美國知名饒舌歌手宣布選總統　電動車大廠特斯拉執行長表態支持

(台灣英文新聞/娛樂組 )美國知名饒舌歌手肯伊威斯特宣布參選2020年總統大選。

川普狂粉肯伊威斯特(Kanye West)今(5)天推文宣布將參選2020年總統大選;電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)立即表態支持。

中央社報導,肯伊威斯特這一步不僅挑戰他死忠支持的現任總統川普連任機會,也是與篤定成為民主黨總統候選人的前副總統拜登(Joe Biden)一較高下。

肯伊威斯特在社群網站推特(Twitter)寫道:「透過相信上帝、凝聚願景、建設未來,我們如今將體現美國希望,我要競選美國總統。」文末同時附上美國國旗圖案以及「2020願景」(2020VISION)的主題標籤。

路透社報導,目前並不清楚肯伊威斯特是否真的要出馬參選總統,也不清楚他是否已向州選舉委員會遞交官方文件。

肯伊威斯特推文一出,電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克隨即推文高呼:「我全力支持你!」

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States