  1. 首頁
  2. 運動娛樂

驚！美國知名饒舌歌手宣布選總統　電動車大廠特斯拉執行長表態支持

饒舌歌手肯伊威斯特宣布參選2020年總統大選

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/05 13:27
肯伊威斯特(左)宣布參選2020年總統大選獲馬斯克支持(圖/Kanye West Twitter)

肯伊威斯特(左)宣布參選2020年總統大選獲馬斯克支持(圖/Kanye West Twitter)

(台灣英文新聞/娛樂組 )美國知名饒舌歌手肯伊威斯特宣布參選2020年總統大選。

川普狂粉肯伊威斯特（Kanye West）今(5)天推文宣布將參選2020年總統大選；電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）立即表態支持。

中央社報導，肯伊威斯特這一步不僅挑戰他死忠支持的現任總統川普連任機會，也是與篤定成為民主黨總統候選人的前副總統拜登（Joe Biden）一較高下。

肯伊威斯特在社群網站推特（Twitter）寫道：「透過相信上帝、凝聚願景、建設未來，我們如今將體現美國希望，我要競選美國總統。」文末同時附上美國國旗圖案以及「2020願景」（2020VISION）的主題標籤。

路透社報導，目前並不清楚肯伊威斯特是否真的要出馬參選總統，也不清楚他是否已向州選舉委員會遞交官方文件。

肯伊威斯特推文一出，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克隨即推文高呼：「我全力支持你！」

肯伊威斯特
Kanye West
Tesla
特斯拉
美國
總統大選

相關新聞

祝賀美國國慶　賴清德：盼台灣與美邦誼越來越好
祝賀美國國慶　賴清德：盼台灣與美邦誼越來越好
2020/07/04 20:38
台灣民進黨總召柯建銘次子涉運毒 檢方諭令10萬元交保
台灣民進黨總召柯建銘次子涉運毒 檢方諭令10萬元交保
2020/07/03 16:55
白宮前國安顧問波頓接受台媒專訪稱「很難說誰當選美國下任總統，對台灣比較有利」
白宮前國安顧問波頓接受台媒專訪稱「很難說誰當選美國下任總統，對台灣比較有利」
2020/07/02 11:16
【最新】「港區國安法」6/30晚間11時在港生效　美國白宮國安會: 香港已成「一國一制」
【最新】「港區國安法」6/30晚間11時在港生效　美國白宮國安會: 香港已成「一國一制」
2020/07/01 00:47
「港區國安法」通過前夕　美國商務部與國務院 同步宣布最新制裁措施
「港區國安法」通過前夕　美國商務部與國務院 同步宣布最新制裁措施
2020/06/30 09:40