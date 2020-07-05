驚！美國知名饒舌歌手宣布選總統　電動車大廠特斯拉執行長表態支持

(台灣英文新聞/娛樂組 )美國知名饒舌歌手肯伊威斯特宣布參選2020年總統大選。

川普狂粉肯伊威斯特（Kanye West）今(5)天推文宣布將參選2020年總統大選；電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）立即表態支持。

中央社報導，肯伊威斯特這一步不僅挑戰他死忠支持的現任總統川普連任機會，也是與篤定成為民主黨總統候選人的前副總統拜登（Joe Biden）一較高下。

肯伊威斯特在社群網站推特（Twitter）寫道：「透過相信上帝、凝聚願景、建設未來，我們如今將體現美國希望，我要競選美國總統。」文末同時附上美國國旗圖案以及「2020願景」（2020VISION）的主題標籤。

路透社報導，目前並不清楚肯伊威斯特是否真的要出馬參選總統，也不清楚他是否已向州選舉委員會遞交官方文件。

肯伊威斯特推文一出，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克隨即推文高呼：「我全力支持你！」