祝賀美國國慶　賴清德：盼台灣與美邦誼越來越好

美國在台協會4日在台南棒球場舉行「美國日． 紅不讓！」活動，台美官員共襄盛舉 美國在台協會4日在台南棒球場舉行「美國日． 紅不讓！」活動，台美官員共襄盛舉 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）今（4）日是美國獨立紀念日，美國在台協會在台南市立棒球場舉行「美國日．紅不讓！」活動，除了美國在台協會處長酈英傑及副總統賴清德等台美官員共襄盛舉外，也邀請我國旅外球員舉行開球儀式。

賴副總統今日下午抵達棒球場後向現場媒體表示，今日適逢美國國慶，美國在台協會（American Institute in Taiwan）特別選在台南舉辦美國日的慶祝活動，非常難得，除了祝賀美國國慶、國運昌隆，同時也祝福未來台美之間邦誼能夠越來越好，共同合作，不論是在防疫、經濟、國家安全，還是人民交流等方面都可以往前更加一步，讓兩國能夠越來越好。

美國在台協會隨後也透過聲明表示，除了慶祝美國生日，「美國日．紅不讓！」也歡慶美國和台灣對棒球的共同熱愛。此次活動除了贈送球迷1,000件「美國日．紅不讓！」專屬限定衣外，賽前也在球場大螢幕播放美國國慶日棒球賽精彩歷史畫面，以及美國職棒大聯盟台灣球員回顧影片。

美國在台協會指出，由於新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫有成，台灣是全世界極少數仍持續舉辦職業運動賽事的地方。自從棒球在美國發明之後，這項運動就在世界各地深受喜愛，今年輪到台灣與美國分享棒球賽事。

「美國日．紅不讓！」慶祝活動先由演奏台美雙方國歌開始，接著由旅美、日投手王建民、郭泓志，以及首位獲得我國棒球協會認證的女性裁判劉柏君進行開球儀式，隨後統一獅對上中信兄弟球賽才正式開始。