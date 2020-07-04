受疫情影響　台灣數位身分證擬延至明年換發

受武漢肺炎疫情影響，內政部推遲在10月換發數位身分證的時程。內政部官員今天表示，暫定延到明年第一季或第二季先試辦，但仍須視疫情狀況而定。內政部戶政司長張琬宜則指出，以目前狀況來看，今年換發確實比較困難。

內政部原定今年10月換發數位身分證，但在日前表示，因受武漢肺炎疫情影響，將調整換發時程，確切時程仍將視國內外疫情狀況等而定。內政部次長花敬群曾表示，原預計4月初要到國外領取樣卡、進口相關設備，但因疫情影響，有延期的狀況。

內政部官員告訴中央社記者，由於未來數位身分證必須在國內由中央印製廠印刷，有必要針對樣卡進行更深入的了解，所以一定需要派人員到歐洲親取才行。雖然台灣及歐洲疫情趨緩，但現在台灣前往歐洲仍有居家檢疫的規範。

官員表示，目前內政部暫定延到明年第一季或第二季先進行試辦，開始小規模換發數位身分證，之後再全面換發，但仍須視疫情狀況而定。

張琬宜則指出，數位身分證不可能在國外製作，一定要由台灣來做，但是相關製證的材料、設備還要從國外進口，至於何時能夠進來，需看疫情狀況，但以目前狀況來看，要趕在今年換發確實比較困難。

不過，張琬宜也表示，目前相關的整備作業、系統建置都仍在持續按照進度進行，中央印製廠已經在做場地整備。