台灣振興經濟做伙來 移民署籲新住民踴躍領三倍券

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院公布為振興經濟，除國人可以領取振興三倍券外，國人的外籍配偶、中國籍配偶、香港與澳門配偶，只要在臺灣持有有效居留證，通通都可以領取振興三倍券，預估約有15萬名新住民受惠。

目前國人的外籍、中國籍、港澳配偶約56萬人，其中有28萬人已取得身分證，持居留證者約15萬人，均可領取振興三倍券。移民署表示，已透過電子傳輸方式，將依親國人配偶之新住民名冊提供經濟部作為資格確認用。署長邱豐光則呼籲新住民朋友，一起來領券消費，共同為國內經濟盡一份心力。

移民署進一步表示，考量到有少部分的外國人、港澳居民，是以投資、工作、就學或傳教等其他事由在臺居留，以及有些外國人已在臺取得永久居留，或是取得專案居留之中國地區人民，同時也是國人的配偶者。為協助這些具有國人配偶身分的外籍、港澳及中國新住民也能順利領券，自即日起至12月30日止，當事人只要檢具國人配偶的戶口名簿、身分證或經駐外館處驗證之原屬國家結婚證明等文件（擇一即可），主動向移民署各服務站申請國人配偶註記，移民署就會彙集名單送經濟部處理，當事人第二天下午3點半以後就可辦理領券事宜。

來自越南的阮女士表示，她是去年5月結婚來臺，越南没有這樣好康的政策，她和先生都非常期待振興三倍券的到來。由於先生每天騎摩托車接送她上下班，她打算領券後去買防曬外套，而先生6月生日，她想補送先生鞋子作為生日禮物；如果還有剩餘的話，她在越南就喜歡吃辣，也很喜歡臺灣的麻辣火鍋，就留到年底和先生一起去吃。

對於振興三倍券如果有任何問題，有以下管道提供協助：