台灣振興經濟做伙來 移民署籲新住民踴躍領三倍券

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院公布為振興經濟，除國人可以領取振興三倍券外，國人的外籍配偶、中國籍配偶、香港與澳門配偶，只要在臺灣持有有效居留證，通通都可以領取振興三倍券，預估約有15萬名新住民受惠。
目前國人的外籍、中國籍、港澳配偶約56萬人，其中有28萬人已取得身分證，持居留證者約15萬人，均可領取振興三倍券。移民署表示，已透過電子傳輸方式，將依親國人配偶之新住民名冊提供經濟部作為資格確認用。署長邱豐光則呼籲新住民朋友，一起來領券消費，共同為國內經濟盡一份心力。
移民署進一步表示，考量到有少部分的外國人、港澳居民，是以投資、工作、就學或傳教等其他事由在臺居留，以及有些外國人已在臺取得永久居留，或是取得專案居留之中國地區人民，同時也是國人的配偶者。為協助這些具有國人配偶身分的外籍、港澳及中國新住民也能順利領券，自即日起至12月30日止，當事人只要檢具國人配偶的戶口名簿、身分證或經駐外館處驗證之原屬國家結婚證明等文件（擇一即可），主動向移民署各服務站申請國人配偶註記，移民署就會彙集名單送經濟部處理，當事人第二天下午3點半以後就可辦理領券事宜。
來自越南的阮女士表示，她是去年5月結婚來臺，越南没有這樣好康的政策，她和先生都非常期待振興三倍券的到來。由於先生每天騎摩托車接送她上下班，她打算領券後去買防曬外套，而先生6月生日，她想補送先生鞋子作為生日禮物；如果還有剩餘的話，她在越南就喜歡吃辣，也很喜歡臺灣的麻辣火鍋，就留到年底和先生一起去吃。
對於振興三倍券如果有任何問題，有以下管道提供協助：
- 可撥打1988紓困振興專線或至振興三倍券官網查詢。
- 移民署官網之境管防疫及振興專區或新住民培力發展資訊網之多語資訊。
- 外來人士在臺生活諮詢服務熱線0800-024-111免付費中、英、日、越、印、泰、柬等7語服務。