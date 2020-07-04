港版《國安法》毀香港一國兩制　加拿大：停止出口軍用品、暫停引渡疑犯

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）中國在香港實施《香港特別行政區維護國家安全法》（簡稱港版《國安法》），大幅限縮香港人民的自由及民主運動，引發國際撻伐，加拿大政府便表示，將暫停行使雙方的引渡條款，並且停止軍事物品出口香港。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在昨（3）日一場記者會中表示，加拿大即刻起停止出口軍事物用品至香港，另外一些敏感物品的出口，也將比照對中國的出口規範。

杜魯道也指出，加拿大將停止引渡疑犯至香港，並暗示後續將商討有利港人移民的相關法規。

「加拿大連同國際社會對中國通過港版《國安法》表達嚴正關切」，杜魯道表示，我們將持續研擬因應作為，並和包括『五眼聯盟』在內的盟友密切合作。」

加拿大外長沈潘（Francois-Philippe Champagne）在則在聲明中表示，加拿大與香港的關係，包括給予香港比中國更加自由的貿易及旅遊待遇，都是基於香港實行一國兩制，如今港版《國安法》的制定「漠視香港《基本法》及在一國兩制體制下香港被賦予的高度自治。」

沈潘接著指出，如今香港作為國際金融中心的基礎已不再，加拿大也被迫要重先檢視雙方的協議。

對此，香港保安局局長李家超今（4）日接受電台訪問時則批評加拿大政府的作法是「政治凌駕法律。」

根據港媒，李家超表示，現時香港與加拿大平均每年移交一至二名涉及嚴重罪行的逃犯，因此兩地需有機制處理此類事務；李家超表示他可以理解加拿大政府擔心特工被捕，但強調移交逃犯只針對一般罪行。

加拿大此舉恐導致與中國關係更加緊張，兩國因中國電信巨頭華為財務長孟晚舟引渡案關係惡化，加拿大法院日前裁定將孟晚舟引渡美國，而中國早前也逮捕兩名遭指「涉嫌危害國家安全」的加拿大公民，包括前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）。