台灣國家交響樂團指揮大師呂紹嘉成北藝大特聘教授　關渡藝術節聚集七大樂團精彩演出

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國家交響樂團音樂總監，指揮大師呂紹嘉退休在即，受聘於北藝大成為音樂學院首位特聘講座教授，也將參與2020關渡藝術節演出。

北藝大新聞稿指出，近年來，指揮大師呂紹嘉曾數次蒞校舉辦大師班，同時帶領北藝大管絃樂團舉辦音樂會。於先前參與「關渡藝術節」音樂會演出後，北藝大音樂學院院長蘇顯達整理參與演出同學所填寫的心得並交給呂總監，其中一段文字寫著，「能被呂紹嘉老師指揮到，是我進北藝大以來感到最幸福的事情了」，顯示學生們對於能受到呂總監的指導，是如此深刻與難以忘懷。

由於呂紹嘉音樂總監在國家交響樂團（NSO）將於7月31日任期屆滿，並自8月起轉任藝術顧問。蘇顯達下定決心，無論如何都要將呂紹嘉總監再度請到北藝大，讓這群可塑性非常大的北藝學子，有機會接受他的悉心指導。

呂紹嘉表示，教學這件事，從不在自己的人生規劃中，是開啟人生全新的一頁！多了「教授」新身分，感覺很新鮮，過去和北藝大音樂系合作時，學生學習的熱忱跟認真向上的態度讓他很感動，「這種精神是最重要的！」

呂紹嘉將從9月開始音樂學系學士班與碩士班課程，包含「管絃樂合奏」、「專題演講」、「指揮大師班」等課程，同時帶領北藝大管絃樂團舉辦音樂會，來為2020年「關渡藝術節」揭開隆重之序幕。

另外，由音樂學院與NSO合作辦理的「樂團職銜學分學程」，為雙方共同構建學術與業界實踐之交流平台，期以全方位培養職業樂團演奏與行政人才。蘇顯達表示，能促成「樂團職銜學分學程」這項計畫，是音樂學院師生多年來努力的成果，而 NSO願意一起支持推動，是頂尖業界對北藝大學生的最大肯定，共同打造國內最強的音樂職銜合作平台。

「樂團職銜學分學程」學程共分為「樂團實踐」與「音樂行政」兩組，今年即將邁入第三屆，開放大三至碩博士生提出申請，並需通過徵選方式錄取。