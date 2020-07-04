台灣故宮攜手、慈芳關懷中心藝術共融特展　進入精神康復者內心世界

「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展今(4)日登場(圖/故宮) 「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展今(4)日登場(圖/故宮)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)「#有精神—失序人生試驗場」展覽透過藝術帶領大家了解精神康復者內心世界，於今(4)日登場。

呼應今年國際博物館日主題「博物館平權：多元與共融」，今夏故宮從實踐社會責任的角度出發，主動攜手當代藝術家、慈芳關懷中心精神康復者與工作人員，7月4日至8月2日於空總臺灣當代文化實驗場C-LAB圖書館展演空間一樓，推出「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展，用藝術打造社會議題倡議平台，開啟跨界多元對話場域。



展覽以明代藝術家徐渭生命故事為開端(圖/台灣英文新聞)

本展自去年4月起籌備，由故宮為慈芳關懷中心精神康復者進行20堂文物創作課程，並邀請當代藝術家涂維政、呂易倫、張紋瑄、張惠笙及王永安參與，透過交換彼此的生命故事，建立起深刻的夥伴關係，進而展開共同創作。

展覽以明代藝術家徐渭的藝術才華與生命際遇作為序曲，被稱為「東方梵谷」的他一生歷經苦難，也曾有過幻覺、自殘等行為。本展試圖透過跨域共創實驗性創作，邀請觀眾參與社會行動，在現今社會中思辨精神康復者如何面對自身與來自社會污名的議題。

展覽也可見慈芳關懷中心的精神康復者，重新展陳、詮釋徐渭的複製書畫以及裝置藝術，串連起今與昔、人與物之間的情感連結，從不同角度引領大眾認識精障者。

展覽期間同步舉辦各項精采豐富的講座活動，其中7月25日「有精神市集－博物館×公益×文創」，由奪得2018年金音獎最佳樂團獎的「無妄合作社」帶來不插電音樂演出，邀請民眾與我們度過一個精神滿滿的午後時光。

「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展

展期：109年7月4日至8月2日，週二至週日11:00～18:00。

地點：空總臺灣當代文化實驗場C-LAB ，圖書館展演空間一樓。

平日預約導覽：每週三 ∕ 四 ∕ 五，歡迎電洽02-8262-1305。

假日定時導覽：每週六 ∕ 日，14:00、16:00。