落實減碳 德國敲定20年內淘汰燃煤發電

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）為了對抗全球氣候變遷與全球溫暖化，德國聯邦參議院和聯邦議院在昨(3)日通過新法案，決定要在2038年前逐步減少國內煤炭的使用，不過此舉仍被環保人士批評，認為過於寬鬆的時限緩不濟急。

現階段，德國的能源有40%來自於燃煤發電，因此，早在去(2019)年1月，德國就開始設定大幅降低碳排的未來藍圖，由政府指派的特別委員會進行規劃，並獲得超過7成德國人的廣泛支持。德國兩院因此在今年完成立法，確定了淘汰煤炭的期程。

法案分為兩個部分，前段賦予逐漸淘汰煤炭的法律基礎，後半段則用以因應可能受到的經濟衝擊，德國傳統上產煤的礦業重鎮落在北萊茵-西伐里亞(North Rhine-Westphalia)、薩克森(Saxony)、薩克森-安哈特 (Sachsen-Anhalt)和布蘭登堡(Brandenburg)一帶。

這些地區將獲得大約400億歐元的紓困款，以協助他們重塑地方經濟模式、提供礦工職業訓練，並改善基礎建設，以面臨轉型帶來的衝擊。因為國家能源轉型政策而失業的勞工，也可以在前期獲得政府提供的補助金，當地的礦業、化工和能源產業公會(IG BCE)不只接受此一安排，更稱讚政府的配套措施十分完善，提供轉型必要的協助。

不過綠色和平組織(GreenPeace)指出，根據估算，德國最晚應在2030年前淘汰煤礦才有可能達成其氣候目標，法案給的時間過於寬裕，20年的期程過長且缺乏野心，這個法案看似美好，實際上卻是一個「歷史性的大錯誤」。