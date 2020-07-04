通譯人員哪裡找？移民署「通譯人員資料庫」來幫忙

說明：移民署開發新版通譯人員資料庫電腦版及手機版，提供好用又便利的通譯服務資源(翻攝自NIA移民署長室臉書) 說明：移民署開發新版通譯人員資料庫電腦版及手機版，提供好用又便利的通譯服務資源(翻攝自NIA移民署長室臉書)

「通譯人員哪裡找?」這是許多公部門常問的問題，內政部移民署為了讓通譯人員資料庫變得更好用，開發新版系統，建置手機APP線上媒合功能，不管是需求端找通譯，或是通譯找工作，都將變得更方便又簡單。

移民署表示，現有的「通譯人員資料庫」自98年上線以來已超過10年，共提供了2萬餘次的通譯服務，累計服務時數達12多萬小時，隨著時代的演變，資料庫的系統架構、功能及資安需求已無法滿足現有需求，因此移民署著手進行系統更新，加入了現在生活當中不可或缺的手機APP服務，讓找通譯也能用手機就搞定。

移民署為增進、保障外籍人士權益、鼓勵相關單位推動培訓專業通譯人員，提供社政、衛生醫療、警政及勞政等相關領域所需之通譯服務，並為提升系統功能、使用率及後續發展性，因此進行了全面系統優化，增加了手機APP平臺線上媒合功能，各項資訊透過APP介面更清楚呈現給需求方及通譯人員，雙方的各種資訊也可即時查看，並可快速篩選通譯人員類別；新增的使用滿意度回饋、案件評價機制及通譯員受邀次數等功能，量化了通譯員服務情形及服務品質資料，可瞭解通譯員服務之優劣，並作為退場機制之參考，系統也提供了訊息公告管理服務、各項相關消息及問答集等公告與管理之功能。

移民署說，日前找來通譯員進行上線前測試，參與之通譯員普遍反映良好，菲語通譯員黃某就表示：「舊系統是需求單位直接電話聯繫，當下無法接聽電話就會喪失服務機會，電話聯繫常常又怕是詐騙，新版系統可透過APP接案，系統會記錄服務情形，從開始找通譯到服務案件結束都可在系統上查詢，透明又安心」。

新版通譯人員資料庫電腦版及手機版已於109年7月1日上線， Android系統手機使用者可在Play Store搜尋「通譯人員資料庫」即可下載使用，IOS系統使用者可到App Store下載使用，移民署說，歡迎各單位將新訓通譯人員名單匯入系統，相信全新的通譯人員資料庫將能提供更即時、好用又便利的通譯服務資源。

訊息來源：移民署網站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)