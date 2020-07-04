在臺逾期16載，移民署專案助越女返家圓夢

說明：在臺逾期多年的個案紛紛到案，並到移民署辦理出境事宜 說明：在臺逾期多年的個案紛紛到案，並到移民署辦理出境事宜

來自越南的小麗，18年前經朋友介紹，認識了忠厚老實的張先生，兩人兩情相悅，決定攜手共度未來，張先生帶著小麗回越南辦理結婚手續，因不諳程序，於是委託越南朋友辦理，無奈朋友收錢不辦事，沒辦成結婚手續，張先生因小麗已懷孕，只能先返臺待產。孩子出生滿月後，立刻返回越南辦理結婚手續，又因未備妥相關證明文件，再度面臨困境，悻悻然返回臺灣。隨著孩子陸續出生，生活忙碌，從此，對於步入紅毯「結婚」這件事，已拋諸腦後，時間流逝，小麗在臺已逾期停留16年餘。

移民署針對嚴重特殊傳染性肺炎疫情，特別規劃「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，在臺逾期之外來人口如自行到案，可以「不收容」、「不管制」、「低罰鍰」。實施期間，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站透過各種多元管道宣導，如利用網站、FB、新住民LINE群組，呼籲外來人口主動投案。小麗於5月間知悉這項優惠措施，內心忐忑不安，16年來，每一天都期望能回家探望年邁的父母親及親人，煮父親喜歡的菜，雙手擁抱著母親聊天。經過1個月的考慮，終於鼓起勇氣，在專案最後一天，向移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊自首，結束躲躲藏藏的日子。

小麗回憶說，在臺期間共生了3個孩子，每天像陀螺般，烹煮三餐及照顧全家人生活，卻不敢外出，生病更不敢就醫，因為外出怕遇上警察臨檢，全家人的生活支出僅仰賴張先生的微薄收入，生活雖辛苦，但一家人能在一起已倍感幸福。小麗一直不敢投案，是懼怕返回越南後，會被臺灣政府管制入境，而最小的孩子才10歲，心疼孩子無人照顧。為人母的心酸與堅強，聽在移民官耳裡，為之欽佩與不捨。而小麗藉此移民署專案機會，終於可以回越南與家人團圓，並可不管制入境回臺，甚是開心。

移民署北區事務大隊花蓮縣服務站表示，本署實施「擴大自行到案專案」3個月期間，共查處逾期外籍人士7,617人，其中自行到案者4,443人， 許多像小麗這樣在臺逾期多年的個案紛紛到案，並在移民署協助下，順利返回溫暖的家。本專案之柔性措施，也確實達到淨化社會治安之效果。

訊息來源：花蓮縣服務站