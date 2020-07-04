中國東南衛視駐台灣記者違規遭驅逐？文化部：依規定停止核發記者證及出入境許可

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 中國媒體東南衛視兩名記者在台違反當初入台申請新聞採訪工作，其記者證已到期文化部也無續發之意，已於3日離境。

文化部新聞稿指出，東南衛視記者在台設有演播室，文化部及相關主管機關經查證，該媒體2位記者除在台製作節目外，並親自擔任主持人，與2位記者申請入台許可之新聞採訪工作範圍明顯不符。

文化部表示， 此案依「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」規定，有違反相關規定者，文化部得廢止其記者證，該記者應即繳回記者證及入出境許可證，並於三日內離境。

聯合報導，知情人士指出，陸委會與文化部早就掌握東南衛視「海峽新幹線」的越線作為，限期記者離境前，也曾請兩人說明，獲得的解釋是節目沒有在台灣製作，而是傳回去東南衛視在大陸的總台後製，且播出地點也非台灣。

文化部強調，中國媒體駐台依「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」規定，由內政部移民署核發入台許可證，文化部配合核發記者証，並依相關辦法權限，與陸委會等相關機關，持續關注中國媒體申請來台目的與實際採訪行為是否相符，並不涉入新聞與言論內容之審查。

文化部說明，6月30日以正式公文通知東南衛視限期改善並副知內政部移民署，另因該2名記者原核發記者證分別至6月30日及7月2日到期，文化部亦依「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」不再續發其記者證，並由內政部移民署停止核發該媒體2名記者自7月3日起之入境許可。

文化部澄清，自6月30日公文通知起至3日已屆滿3日，並無報導所謂蘇貞昌院長要求中國媒體48小時離境一事，文化部將與各相關機關持續依法瞭解查處。