台灣名列英國入境免隔離國家名單　中國、美國未上榜

英國公布入境免隔離國家名單自7/10起生效(圖/維基百科_倫敦希斯洛機場) 英國公布入境免隔離國家名單自7/10起生效(圖/維基百科_倫敦希斯洛機場)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)英國3日公布入境免隔離的國家名單，台灣也名列其中。

英國廣播公司（BBC）報導，英國政府3日公布首批入境免隔離國家名單，自10日起，包含來自台灣、德國、日本等59個低風險國家的旅客入境後不必再自主隔離14天。然而，新措施僅適用於英格蘭，蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭目前尚未同意開放。

報導指出，來自美國、中國、葡萄牙等國的旅客，入境時依然需要接受14天自主隔離。

從7月10日起，59國、14個英屬領土旅客入境英格蘭不必隔離，除非過去14天曾到過不在名單上的國家。入境的交通工具不限飛機，還包括火車、渡輪、巴士等。至於英國民眾出國，仍必須遵從當地國家規定，名單上部分國家依舊規定英國旅客入境後必須隔離。

葡萄牙已開放英國旅客入境免隔離，但英國的名單上卻沒有葡萄牙。葡萄牙外交部長席瓦（Augusto Santos Silva）表示，這不合理也不公平，英國確診案例是葡萄牙的7倍多（卻不開放葡萄牙入境免隔離），這太荒謬，也不是應該對待盟國朋友的態度。

各國因武漢肺炎封鎖邊界，英國成為第一個讓台灣旅客入境免隔離的國家。解禁名單包含59個國家及地區：歐洲地區為希臘、德國、法國、西班牙和義大利、比利時等國，英國旅客入境這些國家也同樣不需自主隔離；亞洲地區則有台灣、日本、香港、越南與韓國等。