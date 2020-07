繼美國參院後　眾議院提出「台灣國防法案」阻中共武力對台

(台灣英文新聞/國際組 台北報導)繼美國聯邦參議員霍利在6月提出台灣國防法案(Taiwan Defense Act)後,眾議員賈拉格也於週三(1)日提出眾院版對案,法案要求美軍確保中國無法透過軍事行動入侵台灣,而外交部對此也透過聲明表達感謝。

台灣國防法案要求美國國防部確保美軍有能力阻止中國透過武力奪取台灣的控制權,造成既成事實(fait accompli),這項法案也要求國防部長定期向國會提交報告,說明美軍如何達成上述目標,以及美國確實履行《台灣關係法》(Taiwan Relations Act)所規定的義務。

賈拉格(Mike Gallagher, R-WI)在稍後也透過推特表示,「昨天我們看見中國共產黨終結了一國兩制(指在香港實施《香港特別行政區維護國家安全法》),我們必須確保台灣不會落入同樣命運。」

賈拉格接著指出,他與霍利(Josh Hawley, R-MO)各自於參眾兩院提出的草案,將確保美軍有能力及資源阻止中共入侵台灣。

Yesterday, we saw the CCP end one country, two systems. We must ensure Taiwan never falls to the same fate. My bill with @HawleyMO helps ensure the US military has the capabilities and resources it needs to block a CCP invasion of Taiwan. https://t.co/q8A19S5OBc