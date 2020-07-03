台南大員皇冠假日酒店 亞洲街頭美食節七月登場

疫情雖然漸緩，但仍不能出國邊走邊吃，那就來台南大員皇冠假日酒店元素自助餐品嘗亞洲街頭美食吧！集合12國美食，呈現酸、甜、辣、香的夏季最hit滋味口感，將亞洲街頭美食經典菜色在元素餐廳的百匯料理中精彩呈現，2020年7月2日起，近50道全新菜色輪番登場，滿足味蕾的同時，也彷彿也帶您走進亞洲12國的旅遊回憶之中。

為了滿足悶久了的您，大啖美食最能一解想飛出國的心，也能最快速引起共鳴，台南大員皇冠假日酒店的元素自助餐已超前部屬，自2020年7月2日起至7月31日止推出「亞洲街頭美食節」，為饕客們準備了橫跨亞洲12國，包括韓國、日本、台灣、香港、澳門、馬來西亞、菲律賓、越南、寮國、緬甸、泰國、印度等街頭美食，不用飛出國就能吃透透東北亞到東南亞的12國經典美食。抓住亞洲各國料理的精髓，除了有韓式辣炒年糕、越式蔬菜生春捲、新加坡辣炒螃蟹這些耳熟能詳的美味之外，更有主廚的創意巧思，例如：韓式芒果起士蔬菜炒肉片、不用油炸的緬式椒麻雞等，光聽就讓人食指大動。

精通多國料理的元素自助餐沙德財主廚，本身為韓國華僑，拿手絕活盡出，韓式泡菜海鮮煎餅必嘗菜色，以韓國進口的煎餅粉，原味呈現料好厚實、鮮香帶脆的煎餅，口口都嘗得到海鮮與泡菜的鮮辣組合；韓風蔬菜拌圓蹄則是一道不常見的創意料理，費工地將滷到入味、冰鎮之後的豬腳切成薄絲，拌上道地韓國辣椒醬成為一道清爽開胃的涼拌菜；印度黃薑燉牛肉則是沙主廚向印度主廚切磋廚藝學到的料理，以咖哩跟黃薑的完美比例，將牛肉燉煮到徹底入味，加上原味優格的調和，讓口感更溫潤順口，這時來上一碗白飯澆淋上黃澄澄的醬汁，絕對滿足的印度風味。在新加坡、馬來西亞常常吃的「沙嗲」，大量運用檸檬葉、魚露等先醃製肉品8小時，蘸上以花生粒、椰奶、紅咖哩等精心調製的沙嗲醬，喜愛南洋料理的人肯定不容錯過；沙德財主廚也調整一般椒麻雞的作法，將蒸熟的雞腿肉浸泡在香茅、南薑等香料醬汁中，使其入味後再淋上椒麻香十足醬汁，完成這到緬式椒麻雞；還有運用台灣當令芒果與泰國沙拉結合，這一道泰國芒果海鮮沙拉將東南亞料理的酸、甜、辣、香、鮮完整呈現。

高評價且最受甜點控喜愛的元素甜點吧，這次的亞洲街頭美食節依舊精彩可期，甜點主廚劉靖晟端出港澳必吃甜點港式波蘿包、葡式蛋塔；還有新加坡必敗伴手禮斑蘭戚風蛋糕，不只選用新鮮斑蘭葉，散發淡淡香氣，還加入椰漿呈現出不同層次的味覺感受；還有台灣桂圓蛋糕、越南烤香蕉蛋糕，琳瑯滿目的各國甜滋味輪番登場，不用出國來一趟元素美食之旅，您就是亞洲１２通達人。訂位專線06-512-1920元素餐廳。元素餐廳價格異動，自7/2-12/31平日(週日~週五)晚餐時段成人(12歲含以上)每人899元、7-11歲兒童每人449元；假日午餐(週六~週日) 成人999元、兒童499元，以上價格需另加10%服務費。訂位專線06-512-1920元素餐廳。