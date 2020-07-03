台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為2.13% 上市股票總市值達36.25兆元

根據臺灣證券交易所統計，2020年7月3日發行量加權股價指數收盤為11,909.16點，較上週(2020年6月24日)的11,660.67點上漲248.49點，漲幅約為2.13%，台灣50指數收盤為9,130.93點，較上週的8,942.70點上漲188.23點，漲幅約為2.10%，寶島股價指數收盤為13,733.25點，較上週的13,419.46點上漲313.79點，漲幅約為2.34%。產業別指數方面，漲幅以光電類指數上漲5.14%為最大，跌幅以塑膠類指數下跌1.41%為最大，未含金融類指數上漲245.58點，漲幅約為2.47%，未含電子類指數上漲80.87點，漲幅約為0.56%，未含金融電子類指數上漲104.92點，漲幅約為0.88%。

本週集中交易市場總成交金額為10,072.52億元，全體上市股票成交金額為9,354.08億元，股票成交量週轉率為2.15%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,650.98億元，占全體上市股票交易金額28.34%

第二名，電子零組件類1,602.94億元，占全體上市股票交易金額17.14%

第三名，光電類1,073.53億元，占全體上市股票交易金額11.48%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類15.26%

第二名，電子零組件類8.50%

第三名，資訊服務類5.09%

累計今年年初開盤迄今共119個交易日，集中市場總成交金額為20兆8,313.37億元，市場日平均成交金額為1,750.53億元，股票成交量週轉率為49.67%，股票日平均成交量週轉率為0.42%。

2020年7月3日全體上市公司市場總值為新台幣36兆2,462.91億元，較上週(2020年6月24日)市值35兆5,012.24億元增加7,450.67億元，增幅約為2.10﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)