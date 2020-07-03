喝「包種」「包中」好學校 新北好茶為考生添好運

一年一度的大學入學指定科目考試從今(3)日起一連 三天舉辦，為替考生祈福，新北市農業局特別準備新北好茶「 鐵定包中」包種茶包，於本市各考場考生休息區免費提供， 讓考生及家長沾沾喜氣，來杯包種，祝福所有考生金榜提名，「 包中」理想中的學校。

本周五、六、日連續三天舉行大學入學指定科目考試， 除了考運之外，考生也需憑藉累積已久的實力上陣， 當然最重要的還是「平常心」面對。 考前品一杯花香撲鼻來自冠軍茶鄉-坪林的「包種」茶， 除了有助於幫助考生安心凝神，也取「包種」其意，期望考生「 包中」心中期盼的好學校，農業局特別於新北市6個考場(板橋高中 、新北高工、新莊高中、恆毅高中、新北高中、永平高中) 服務約6千多名考生，於考生休息區提供免費包種茶包， 為考生加油打氣，也祝福考生們「包中」好學校。

坪林區農會理事長王成意表示，新北市為包種茶的發源地，北部地區 用來製作包種茶的品種「青心烏龍」俗稱為「種仔」， 早期茶商販售茶葉習慣將製成之茶葉以四兩為單位， 用方形毛邊紙包裝，包裝外再用印章蓋上商行名號後0販售， 久而久之，這種用「種仔」製成的茶包起來賣，就被稱為「包種茶」 。如今因「包種」與「包中」音相似， 取其諧音對考試象徵表達祝福之意，象徵「包準考中」。

農業局表示，新北市嚴格實施「茶清方案」， 於各產區辦理茶葉評鑑時，密集進行農藥抽檢管理， 替民眾把關茶品安全、強化茶品檢驗及輔導安全管理。 本次考場所準備的茶包，皆保證在地生產，品質安全兼具， 考生於考試期間可在考生休息區免費索取包種茶包，祝福「包中」 心中理想的學府。若民眾想購買新北好茶產品， 可認明新北市各茶區農會舉辦評鑑比賽茶品，選購「新北好茶」 便是安心安全的保證，購買好茶可洽坪林區農會(02)2665- 7227。