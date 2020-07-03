金手獎學生「類出國」產業研習 雙語成果發表會

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市自104年起，即薦送獲得金手獎之師生赴國外產業研習，今年受疫情影響，無法順利出國參訪。教育局為彌補學生遺憾，今(109)年以「類出國」模式辦理離島產業參訪，薦送師生共61名赴澎湖進行產業研習，期待能為師生能力加值，昨(2)日辦理雙語成果發表。
今年首次辦理雙語培訓，搭配產業情境英語表達力，並對準「2030雙語國家政策發展藍圖」，以「模擬真實情境課程」、「採用雙語教學模式」、「探索領域專業英文」、「動手做體驗學習」、「跨領域學習經驗」與「專業英文合格師資」六大課程架構為特色，藉由7種真實學習和生活情境，透過「動手做」、「跨領域」與「跨國分組教學」的雙語體驗教案實例，增強學生對專業英文的理解與國際連結能力，在成果發表會也應用專業英文，讓學生在國內也能接軌國際，展現創新、實作、跨域力。
獲得第49屆全國技能競賽資訊技術職種第1名的新北高工葉柏亨同學說：「行前的雙語培訓，令我印象深刻的活動是與外國人一同用餐，在臺灣跟外國人面對面聊天機會少之又少，遇到外國人的時候雖然緊張，但也很訝異地發現自己原來有能力跟外國人對話」；鶯歌工商陳曜廷同學獲得108學年度全國高級中等學校工業電子職種第6名提到：「行前雙語培訓接觸到了與平常不同的教學方式，像是在學校學習時以制式的單字和語法教學，在研習中則以日常應用的教學活動來進行。過程中使我更熟悉英文用詞和情境、主題的連結，而非像傳統式學習常常迷失了學習外文的目的」。
而榮獲電腦軟體設計職種第1名的新北高工傅永傑同學表示，這次類出國產業研習在新漢有限公司，了解到工業級六軸關節式機器手臂看似簡單的動作，幕後必須靠著團隊合作花費人力時間才能製作出來，每個流程都有一定的SOP和堅持，感受到隱形冠軍產業的精神與態度。活動中也認識不同職類的高手，希望有機會能互相合作。
教育局蔣偉民副局長表示，教育局自103學年度辦理「金手培訓計畫」，迄今已培育出金手獎選手229位、優勝選手415位，共644位技職菁英，感謝所有具備優秀專業技術與教育熱誠的指導教師。自108年起更推動4年4億元的「贏得未來•技職人才」計畫，透過專業(professional)、扎根(rooting)、國際(international)、跨域(cross-domain)、創新(evolution)等五個面向，培養具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才，全面提升新北市技職教育品質。