金手獎學生「類出國」產業研習 雙語成果發表會

新北市自104年起， 即薦送獲得金手獎之師生赴國外產業研習，今年受疫情影響， 無法順利出國參訪。教育局為彌補學生遺憾，今(109)年以「 類出國」模式辦理離島產業參訪， 薦送師生共61名赴澎湖進行產業研習，期待能為師生能力加值， 昨(2)日辦理雙語成果發表。

今年首次辦理雙語培訓，搭配產業情境英語表達力，並對準「 2030雙語國家政策發展藍圖」，以「模擬真實情境課程」、「 採用雙語教學模式」、「探索領域專業英文」、「動手做體驗學習」 、「跨領域學習經驗」與「專業英文合格師資」六大課程架構為特色 ，藉由7種真實學習和生活情境，透過「動手做」、「跨領域」與「 跨國分組教學」的雙語體驗教案實例， 增強學生對專業英文的理解與國際連結能力， 在成果發表會也應用專業英文，讓學生在國內也能接軌國際， 展現創新、實作、跨域力。

獲得第49屆全國技能競賽資訊技術職種第1名的新北高工葉柏亨同 學說：「行前的雙語培訓， 令我印象深刻的活動是與外國人一同用餐， 在臺灣跟外國人面對面聊天機會少之又少， 遇到外國人的時候雖然緊張， 但也很訝異地發現自己原來有能力跟外國人對話」；鶯歌工商陳曜廷 同學獲得108學年度全國高級中等學校工業電子職種第6名提到： 「行前雙語培訓接觸到了與平常不同的教學方式， 像是在學校學習時以制式的單字和語法教學， 在研習中則以日常應用的教學活動來進行。 過程中使我更熟悉英文用詞和情境、主題的連結， 而非像傳統式學習常常迷失了學習外文的目的」。

而榮獲電腦軟體設計職種第1名的新北高工傅永傑同學表示， 這次類出國產業研習在新漢有限公司， 了解到工業級六軸關節式機器手臂看似簡單的動作， 幕後必須靠著團隊合作花費人力時間才能製作出來， 每個流程都有一定的SOP和堅持， 感受到隱形冠軍產業的精神與態度。活動中也認識不同職類的高手， 希望有機會能互相合作。

教育局蔣偉民副局長表示，教育局自103學年度辦理「 金手培訓計畫」，迄今已培育出金手獎選手229位、 優勝選手415位，共644位技職菁英， 感謝所有具備優秀專業技術與教育熱誠的指導教師。 自108年起更推動4年4億元的「贏得未來•技職人才」計畫， 透過專業(professional)、扎根(rooting) 、國際(international)、跨域(cross- domain)、創新(evolution)等五個面向， 培養具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才， 全面提升新北市技職教育品質。