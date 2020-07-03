晚期肝癌病人新希望：質子合併免疫治療

肝癌患者接受免疫治療且合併質子放射治療，不論是療效或存活率都大幅上升，疾病控制率可達八成。(照片來源：長庚醫院提供) 肝癌患者接受免疫治療且合併質子放射治療，不論是療效或存活率都大幅上升，疾病控制率可達八成。(照片來源：長庚醫院提供)

60多歲從商的林先生，兩年多前突然體重驟降， 一下子掉了8公斤，加上腹漲、食慾變得很差， 在家人苦勸下終於去醫院檢查，診斷結果竟是晚期肝癌，晴天霹靂， 他和家人都陷入驚慌，後來雖曾接受化學栓塞治療，但病情惡化， 轉至林口長庚醫院。由於肝癌已經轉移，為提高治療效果及存活率， 林先生接受質子放射治療來縮小肝臟腫瘤， 且接受免疫治療來共同消滅殘存的癌細胞， 經過8個月的治療之後腫瘤完全消失，讓他如獲重生。

肝癌高居台灣癌症死因的第二位，更是男性癌症死因排行第一位， 估計國內每年約有一萬一千名肝癌病患，一般在50歲左右最常見， 主要的原因是Ｂ型或Ｃ型肝炎。

林口長庚醫院自2015年底開始使用質子治療， 從接受質子治療的600多位肝癌病患成功經驗發現， 由於質子具有非常精準的特性， 病患治療後兩年內肝癌的局部控制率可高達94%。 對於比較棘手大於5公分的肝癌的控制率亦可達到93%； 但大的腫瘤有比較嚴重的皮膚及腸胃道的副作用。質子治療對於腫瘤 本身第四期、較大腫瘤、 肝功能差及年紀較大等不能進行其他治療的病人帶來好處

肝癌若已轉移，治療方法則從化學治療、標靶治療， 進展到近年來最熱門的免疫治療，為患者帶來一線生機。 林口長庚紀念醫院血液腫瘤科侯明模醫師表示， 免疫治療最主要的原理， 是藉由逆轉被抑制而失去殺手功能的淋巴球的再活化機轉， 使淋巴球再活化去殺死癌細胞，進而達到抗癌的效果。

以目前的臨床試驗結果顯示，晚期肝癌病患單獨使用免疫藥物PD- 1抑制劑，約15%病患會有很明顯的腫瘤縮小，甚至消失， 若再搭配標靶藥或它種免疫藥物合併治療， 也僅能讓三成病患腫瘤得到良好的控制。

侯明模醫師說，這樣的治療成果其實比以往有長足進步， 但為找出能讓療效繼續提升的方法， 於是林口長庚醫院追溯了近三年接受免疫治療且合併質子放射治療的 肝癌患者共25位，進行療效分析，結果發現， 不論是療效或存活率都大幅上升，疾病控制率可達八成， 而且不會增加治療的副作用。

質子放射治療中心張東杰主任表示， 林口長庚醫院引進質子放射治療至今，已治療超過2, 600位病患，其中約600位是肝癌患者，佔了1/4， 顯示肝癌治療的重要性。因此， 質子放射治療結合免疫治療的創新方法， 可以說讓臨床醫師如虎添翼，幫助病患獲得更好的治療， 能有效控制腫瘤並延長其生命。

晚期肝癌病患通常會有腹脹、食慾不振等症狀， 醫師建議最好少量多餐，清淡烹調，避免會產氣的食物， 可散步活動改善脹氣，千萬不要熬夜或酗酒。 即使肝癌晚期也不要放棄治療， 質子放射治療或質子放射治療合併免疫治療， 可能為晚期肝癌病人燃起新希望。

照片來源：長庚醫院提供