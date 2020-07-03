新北在地走讀熱 深訪三百年老新莊正夯

照片來源：新北市文化局提供
照片來源：新北市文化局提供
三百年老新莊正夯！新莊文化藝術中心配合响仁和鼓文化特展，推出的文化行旅程4場次全部秒殺，文化局決定好評加開。文化局今年共推出超過70場次的全市各區域的走讀與文化行旅活動，將新北市傳統信仰、美食、行業、各類產業等在地人文風情，透過深度的城市探索，推薦給市民朋友，其中以新莊地區的活動尤炙手可熱。
文化局局長龔雅雯表示，新北市長期推動新莊在地文化傳承，包含連續辦理14年的新北市國際鼓藝節、新莊响仁和鼓文化特展、布袋戲、歌仔戲等傳統藝術演出與推廣計畫。今年以結合在地豐富的文化資產，以深耕獨具特色的文化、隱藏版的人文風景、傑出地方人物、宗教信仰、特色美食等為核心的各式文化行旅與走讀系列，不管是新莊文化藝術中心或市立圖書館所舉辦的活動，都受到民眾好評，造成秒殺熱潮，足見老新莊魅力！為此新莊文化藝術中心特地再加開場次，響應民眾熱情。
响仁和鼓藝工坊為新北市的鼓文化地方特色，響亮的招牌，更是新北市工藝成就的指標，多年來深受市府珍視。傳承三代的製鼓工藝，以第二代王錫坤師傅為代表人物，第三代王凱正亦有許多創新成就。王錫坤師傅於2010年被文化部登錄為「文化資產保存技術及保存者」，2017年更獲得首屆「新北文化貢獻獎」殊榮。响仁和鼓藝工坊於2013年也獲選文化部第五屆「臺灣工藝之家」。14年來，市府以响仁和鼓文化為出發點，持續辦理「新北市國際鼓藝節」及「响仁和鼓文化特展」，今年雖受疫情影響，但鼓文化特展自6月12日於新莊文化藝術中心開展以來，觀眾絡繹不絕，已成為民眾瞭解新莊文化成就的絕佳管道。
文化局表示，响仁和鼓文化特展-文化行旅將於7月12日及7月19日加開場次，預訂於7月8日(三)12:00開放線上報名，有鑑於之前10分鐘即全數秒殺，錯過的朋友敬請把握機會搶先登記！另鼓文化特展在新莊文藝中心展出至7月29日，炎炎夏日帶著小朋友來新莊走走，深度探訪古城廟宇，感受在地文化洗禮！可千萬要把握機會呦！展覽洽詢：新莊文化藝術中心、電話：(02)2276-0182分機101或逕上中心網站http://www.xacac.ntpc.gov.tw查詢。