【台灣高雄市長補選】陳其邁民調領先、李眉蓁不氣餒　秀出「數字密碼」繼續拚

左起依序為高雄市長補選參選人吳益政 (民眾黨)、李眉蓁(國民黨) 、陳其邁(民進黨) 。(圖由TN合成) 左起依序為高雄市長補選參選人吳益政 (民眾黨)、李眉蓁(國民黨) 、陳其邁(民進黨) 。(圖由TN合成)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長補選即將於8月15日進行投票，媒體近日民調發現，民進黨高雄市長參選人陳其邁領先對手，且數據顯示前年(2018年) 投給前市長韓國瑜的選民近3成改支持他。陳其邁說，當市長會超越黨派，團隊是「高雄隊」不會有「邁團隊」。

中央社報導，台灣指標民調及TVBS民調顯示，陳其邁的支持度約在54%左右，領先另外兩黨的對手，數據還顯示，前年原本投給韓國瑜的選民有將近3成改支持他。

TVBS最新民調結果顯示，54%選民支持民進黨陳其邁，22%支持國民黨李眉蓁，5%支持民眾黨吳益政，而有19%未表態。

台灣指標執行的民調顯示，有54.6%市民會支持陳其邁，14.4%支持李眉蓁，4.0%支持吳益政；交叉分析顯示，曾投出罷韓同意票的民眾有87.6%會支持陳其邁。

國民黨李眉蓁雖然支持度落後，但她並不氣餒，她在臉書最新PO文表示，有朋友送她一組能夠找回許多選民的「數字密碼」，只要每天努力達成1成就，就能夠在高市長補選戰中獲得勝利。

代表民眾黨出馬的吳益政解釋民調落後原因時，則調侃對手陳其邁「2016年立委選舉後就開始拚市長，比我先跑了4年」。

中央社報導，陳其邁2日下午走訪1300藝術中心並接受媒體聯訪。他指出，當市長就是要超越黨派，假如他擔任市長，以後市府團隊就是「高雄隊」，用人不分黨派、不分年齡，全力為高雄衝刺，不會有所謂的「邁團隊」。

他說，高雄一年多來有4次選舉，8月15日的市長補選，大家期待趕快塵埃落定；希望新市長趕快上工、趕快做事情、趕快解決問題，民調反映大家的期待，未來施政會超越黨派，全力為高雄的建設及經濟打拚。

有關外界認為他是「政策控」，陳其邁說，他的風格就是「緊緊緊」（台語，意指快快快），除了實際解決問題，方法及過程也要精準到位。

他舉科技防疫為例，表示運用大數據掌握疫情跟從事流行病學研究都需要澈底；儘管有人難免抱怨他吹毛求疵，但政策務實可行才是做事情的態度。

中時電子報2日報導引述民進黨立委莊瑞雄在政論節目表示，這個民調一出爐，心裡感到最害怕的肯定就是陳其邁本人！因為他心中一定還有2018年時的陰影，那個時候民調贏了韓國瑜多少，結果呢？陳其邁卻輸了選戰，這告訴他們，驕兵必敗。莊瑞雄認為，還是要呼籲民眾出門投票，陳其邁也須戰戰兢兢打好選戰，這才是真的。

民進黨立委林俊憲6月26日在談話節目《新聞面對面》中分析，民進黨這次要想辦法帶動外地高雄人的投票意願，才能間接帶動當地人投票率，且這次民進黨一定要「大勝」才能算是贏家。