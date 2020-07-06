亞馬遜乾季開始 專家：2020年野火恐更勝去年

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）進入夏季後，隨著天氣開始變的更加炎熱，亞馬遜雨林所面臨的危機不再只有因疫情而暴增的非法墾伐者，還有因為乾季到來而惡化的野火問題，專家擔心，這次的野火可能會超過2019年的規模。

不幸的是，由於巴西慘重的疫情，前往雨林進行監督的執法人員數量銳減，加上濫墾、濫伐者常在雨林中縱火以加快開荒速度，光是六月一個月，巴西國家太空研究院(INPE)的衛星已經記錄到2248處雨林野火，比起去(2019)年同時間增加了將近20%。

7月到9月間是亞馬遜野火的好發時間，去年8月時更是野火發生的高峰，高達30901起，巴西世界自然基金會(WWF)的負責人Mauricio Voivodic表示，今年應該要盡力避免2019年那樣規模的森林大火，但是政府的不作為讓保育更顯困難。

外界擔心，雨林的乾季才剛開始就已經有這麼多處出現野火的蹤跡，以數量來說十分不妙，雖然2019年的雨林野火已經是歷史上之最，如果照這個頻率與速度發展下去，今年的野火規模可能會更大，也會更加難以控制，亞馬遜地區將迎來的，可能會是遠超過2019年嚴重程度的大火。

BBC報導指出，衛星影像已經顯示，該地區每分鐘都有一個足球場大的雨林消失，在未來的20年到30年內，可能就會突破「臨界點」，讓地區生態完全改變，衝擊全球環境。