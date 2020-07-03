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駐沙烏地參事羅震華　調任台灣駐索馬利蘭公使

台灣與東非索馬利蘭將互設代表處

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/03 17:12
台灣駐沙烏地阿拉伯參事羅震華將調任駐索馬利蘭公使（照片來源：外交部／中央社提供）

台灣駐沙烏地阿拉伯參事羅震華將調任駐索馬利蘭公使（照片來源：外交部／中央社提供）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）行政院今（3）日核定將由駐沙烏地阿拉伯代表處參事羅震華擔任駐索馬利蘭代表。

外交部長吳釗燮週三（1）宣布我國將與東非索馬利蘭互設代表處，並由「資深專業外交官」擔任代表，代表處預計將有四名外交部職員派駐。吳釗燮當時表示，我國與索馬利蘭雖然沒有建立外交關係，但代表處「具有高度官方性質。」

我國與索馬利蘭自去（2019）年底開始磋商，並在2月簽署協議，將互設台灣代表處（Taiwan Representative Office）及索馬利蘭代表處（Somaliland Representative Office）。吳釗燮表示，我國外交部在2月初已派員進駐索馬利蘭籌備設立代表處事宜，至於代表處何時揭牌，則仍須視新型冠狀病毒疫情（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情而定。

行政院今日核定由羅震華調任駐索馬利蘭公使，並以代表名義對外，自實際到職日生效。

索馬利蘭位於非洲之角，人口約有390萬人。根據外交部，索馬利蘭自1991年宣布獨立以來，已舉行過三次總統大選，政治情勢穩定，民主持續深化，與台灣同為民主自由的理念相近國家。

不過，目前沒有任何一國政府正式承認索馬利蘭，索馬利蘭也非聯合國成員。目前有八個國家及國際組織在索馬利蘭設有辦事處，包括英國、土耳其、歐盟等。
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