〈時評〉台灣政客的斯德哥爾摩症候群

台灣民眾黨高雄鳳山服務處4日下午成立，黨主席柯文 哲（右3）與黨提名高雄市長補選參選人吳益政（右2） 前往揭牌，並與同黨立委蔡壁如（左）等... 台灣民眾黨高雄鳳山服務處4日下午成立，黨主席柯文 哲（右3）與黨提名高雄市長補選參選人吳益政（右2） 前往揭牌，並與同黨立委蔡壁如（左）等人同台造勢。 (來源 中央社)

台灣政壇，充斥許多讓人看不懂也想不透的「神邏輯」！

像法務部近日釋出的「民法修正草案」初稿，凡年滿十六歲者即擁有完全性自主權，但不分男女，皆需滿十八歲才能結婚（且無須父母同意即可自行結婚）。再加上現存的十八歲有公投權，二十歲有各項選舉的投票權，直讓人疑惑：滿十八歲就可以對自己終生大事的婚姻選擇作主，為什麼滿十八歲不能對總統、立委、縣市長、縣市議員等等的選擇作主？難道公投的位階比各項選舉低嗎？滿十八歲可以投公投票，卻沒有各項選舉的投票權，道理何在？

像民主盲腸的考、監兩院，該何去何從？

或謂，有些黨喊廢除考、監兩院，那是在野時的事，換它執政時還不是就裝聾作啞、推三阻四的，話說得似乎不無道理！一直站在民主對立面的中國國民黨就不用說了，就是民進黨，自2016至今，在國會都有過半的優勢，廢考、監兩院的支票卻連八字都沒一撇，其怪異不也匪夷所思？現在，連對蔡總統提名的第六屆監委名單高度杯葛的中國國民黨，也喊出要廢除監察院了，在國會有61席的民進黨與38席的中國國民黨，難得出現「廢除監察院」的共識，再加上時代力量的3席與基進黨的一席，已超過國會總席次九成，為什麼不能順水推舟、一鼓作氣，將監察院（甚至於順便將考試院一併打包）給廢了？民進黨拿出當初通過同婚合法化的立法氣魄，加上行政院快速推動「擴大投資方案」「前瞻基礎建設」的霸氣，何堅不摧、何敵不克？將廢除考監兩院的議題列入國會的優先法案，屆時，誰想打假球、誰在打假球，自然一一現出原形！

去年7月，柯文哲對前高雄市長韓國瑜的帶職參選總統，直言「是不正常的社會現象」，於今，親民黨籍高市議員吳益政改披民眾黨旗幟，正在「帶職參選」高雄市長補選之役。明知帶職參選「不正常」，民衆黨柯主席不是堅決向吳益政的「不正常」說不，而是興沖沖跟著加入「不正常」的行列，只能說：這樣的政客，今是昔非的雙重標準，還真是很不正常！

（作者為新竹教育大學退休副教授)