新二代海外培力返鄉調研 盼臺灣經驗帶領越南文創發展

年初時移民署舉辦「109年新住民及其子女海外培力計畫」寒假梯次行前會，除了邀請到曾執行計畫的前輩分享成果心得，也有幾位獲計畫獎助的新住民與新二代，上臺分享他們計畫的藍圖。相較於多數新二代的生澀，很難不注意到同儕主題組的獎助生阮皇龍，來自越南的他，說話時還帶一點淡淡的口音，卻無法掩蓋他辨給的口才，和對於所要做的事情輾露出的篤定感與企圖心。

就讀中原大學文化創意研究所的皇龍，已經是一名創業的設計師，透過設計布花的圖樣，來傳達這片土地的故事。皇龍說，他鑽研視覺與文化之間的關聯，也認為臺灣所擁有的設計美學和文化底蘊都很得天獨厚，便希望找到一種媒介，能夠讓我們的故事被國際所知，由於布花是民生用品，就成為他選定的良好載體，設計像是珍奶、柿子之類有臺灣文化背景的圖案，希望以影像來講述臺灣故事。

移民署海外培力 返鄉做市場調研

雖然設計的布花說盡了臺灣風景，阮皇龍卻擁有不折不扣的越南背景，從小在越南出生長大，由於母親是金門華僑，全家才移民來臺灣。相較於許多新住民子女對父母原生文化的生疏，皇龍認為自己很幸運，不僅父母很願意花心力與資源在子女的教育上，又因為自己幼時曾經在越南生活過，所以便擁有了兩個國家的文化養分，比起很多從未去過海外故鄉的新二代，已經對故鄉文化有了一定的了解基礎。

「移民署的海外培力計畫，真的幫助了很多不曾帶子女一同返鄉的弱勢新住民家庭，比起我們曾經在那裡生活過，這對那些新二代來說很重要，是他們瞭解父母原生文化，並建立自己文化認同感，很關鍵的一步。」皇龍貼心地說，不同於許多新住民子女返鄉最大的收穫是深刻體驗父母的母國文化、與親族建立情感，皇龍的團隊肩負了「市場調研」這樣重要的任務。

傳授文創經驗 建立臺、越兩地互惠共生

阮皇龍說，因為受過臺灣、越南兩地的教育，他時常能抽離單一的立場，客觀地看待兩地的文化特殊性。臺灣擁有很豐沛的文化資源，且也已經成功地開創了像是松山文化園區、西門紅樓等文創市場，其實擁有很強的文化力量，但是臺灣內需市場不大，特殊的國際地位也使多數臺灣人對自己沒有信心，不知道自己無論在藝術設計或科技研發、商品開發上，實際上都擁有不錯的表現。而越南的人口數是臺灣的4倍，文創產品的市場卻還在初生階段，在他的理想中，臺灣要擺脫市場有限的經濟發展困境，可以將臺灣的文創經驗與人才引領到越南的市場發展，創造兩地互惠共生的榮景。

皇龍說，他希望透過這次培力計畫的補助，展開越南文創市場的具體調查研究，並撰寫成論文報告，供有意前進新南向市場的政府與民間組織參考。皇龍的團隊先針對越南比較大型的知名地標，例如粉紅教堂、濱城市場，觀察他們的商業模式、文化特色和在地人民的生活習慣，也觀察旅客的消費傾向，以及市場是如何運作的。像濱城市場的名產是木雕，但是他們的木雕卻沒有任何在地特色，皇龍覺得這就是一個不錯的切入點，未來文創團隊可以傳遞臺灣的設計經驗，讓越南在地的工藝品，更有自己獨特的特色，更能開拓銷售市場、形成藝術象徵。

自營頻道 分享認識越南新角度

皇龍的同儕夥伴是同學陳柏偉，他們認為越南新鮮有活力，處處是商機與生機，對一同出行的團隊成員來說都是很新鮮的體驗，雖然只有短短一週的時間能四處探訪，但是每天他們從皇龍親戚家出發，外出拍片取材、蒐集資料，多用觀察比對的方式，來探討在臺灣的文創經驗裡，有那些部分未來有機會複製在越南這個新興市場。

皇龍說，文化創意設計是一種生活細節的展現，這在越南幾乎可以說沒有真正發生過，必須要有專業團隊的觀察，才能帶領他們走往對的方向，皇龍與夥伴自2018年創立Artbuu布花品牌，未來也希望能夠研究出有越南特色的布花，在越南上市。如今，團隊也開始經營Youtube頻道「咖啡牛奶 Cà phê sữa đá TV」，希望能透過分享越南與臺灣的設計、時尚，以及生活中的趣事，提供不同於一般觀光客的認識越南新角度。

貢獻臺灣 創造培力計畫新生機

受今年新型冠狀肺炎疫情影響，阮皇龍與同儕團隊差點因為封關而無法順利展開海外培力計畫，幸虧透過外交部協調，才圓滿了這次的活動。皇龍說，此行除了做足所有計畫原先提出的市場調研功課外，印象最深的事還是與家人間的相處，因為他很多親戚都生活在越南，與在地人互動、深刻地與他們一同生活，即使是其他同儕夥伴初來越南，也會覺得自己擺脫了觀光客的身分，更真切地了解了當地人的文化底蘊。

皇龍相信，移民署的「新住民及其子女海外培力計畫」一定深深地影響過很多從未返回父母原鄉的新住民二代，所以他認為臺灣政府能給新住民和他們的子女有這樣的機會，是很好的一件事。自己執行的過程中，也一直很順利，移民署很信任他們執行的能力，給予新住民與新二代很多發揮的空間，相信這樣的作法，未來也有助於實現很多有亮點、有創意的計畫。

對於「新住民及其子女海外培力計畫」將來的發展，皇龍也提出了自己的見解，他說過去大專以上的學生申請的較少，多數都只是讓新二代有機會返鄉探親，其實計畫也有另一種面向可以實現。皇龍說，臺灣的新二代已經漸漸長大，未來也許可以設計更專業、更深入的主題，讓新住民與新二代得以發揮，除了展現自己的能力、完成自我夢想以外，也很有機會為臺灣社會帶來更多活絡的文化生機，貢獻自己的新家園。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）