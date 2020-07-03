台灣基隆旅遊新亮點 走動式觀光旅遊提供多語服務

充滿夏季氛圍的草帽、海洋風格的領巾搭配醒目的紅色T-shirt，基隆市政府新創「走動式觀光旅遊服務」端午連假期間上線囉!為讓國內外遊客感受友善旅遊服務，市府派遣走動服務人員在海洋廣場周邊及廟口商圈等兩處觀光熱點，提供遊客最即時與最便利的旅遊諮詢服務。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，市府目前於西岸港西街5號及東岸商場內設有旅遊服務中心全年無休服務廣大遊客。

全新推出的「走動式觀光旅遊服務」是將定點式的旅遊服務中心服務延伸到戶外遊客分布最密集的地方，由走動服務人員隨時提供地圖文宣、交通資訊、推薦遊程、旅遊諮詢即協助拍照等服務，特別提供英、日、韓、泰、越南以及印尼等多種語系線上真人口譯服務，不僅可協助國內、外遊客及時解決旅遊上問題，也透過走動服務人員主動貼心的服務，讓遊客們感受基隆的熱情。

市府同時推出「城市慢旅-美食篇」、「城市慢旅-時光篇」系列摺頁，收錄南站商圈及有台灣小銀座之稱的義二路週邊美食、景點、伴手禮等資訊，溫暖的色調搭配手繪地圖，讓每一位遊客都能按圖索驥、漫遊基隆，摺頁目前鋪陳於基隆市旅遊服務中心、東岸旅遊服務中心，也可向走動服務人員索取或可上基隆旅遊網網站下載電子檔，歡迎大家多加利用。

曾處長表示，走動服務人員的服裝，特別設計海洋風格的領巾搭配醒目的紅色T-shirt，加上充滿夏季氛圍的草帽，並充分應用科技，讓每位服務人員配備平板電腦，以提供遊客清晰可見的旅遊資訊，將基隆的人文風景以親切的服務熱忱及溫暖的微笑介紹給每一位遊客，打造基隆國際友善旅遊城市的意象。

走動式旅遊諮詢服務路線

一、廟口商圈服務路線： 東岸旅服中心-基隆故事館-市政府-信二路-義二路-廟口商圈-仁愛市場-百年土地公廟-愛三路-東岸旅服中心

二、海洋廣場周邊服務路線：基隆火車站南站-基隆旅遊服務中心-北站-海港大樓-陽明海洋文化館-海洋廣場-基港大樓

走動式旅遊服務時間

一、109年度週末假日及連假期間 10:00-16:00

二、掛靠郵輪抵港日 8:00-17:00

三、市府辦理各大活動期間10:00-16:00

基隆市旅遊服務中心、東岸旅服中心服務時間：每日9:00-17:00

（新聞轉載自新住民全球新聞網）