蘇打綠宣告回歸 改名「魚丁糸」 7/31台北華山Legacy開唱

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）成軍16年的蘇打綠在休團3年後，改名為「魚丁糸」宣告正式回歸，將於31日在華山Legacy登台，為杜絕黃牛，售票採實名制及隨機抽籤，4日將開放登記。

由史俊威、何景揚、吳青峰、劉家凱、謝馨儀和龔鈺祺組成的「蘇打綠」樂團，2017年休團3年後，和恩師林暐哲爆發版權官司糾紛，為了解決「蘇打綠」團名使用權的問題，蘇打綠拆解組合改名「魚丁糸」再出發，並宣佈月底開唱。。

團員連藝名也更改，阿福成為可田、家凱是豕豆、小威是八女、阿龔是金八、馨儀是香我、青峰是日出，連歌迷都有新代號浮萍，歌迷會則是「池堂」。日出（青峰）說：「我們就是這麼任性。」

這次以分身樂團身分頂著新「藝名」開唱，6人笑說，將比照新團出道模式，回歸live house小舞台，也盼跳出以往框框與包袱，做一些以前覺得有包袱而沒辦法做的事。鼓手八女（小威）表示，「我們唯一的指導原則就是不能像蘇打綠。如果你本來認知蘇打綠是什麼，那麼魚丁糸就是相反。」

魚丁糸將於7月31日在華山Legacy初登場，為杜絕黃牛，售票採實名制及隨機抽籤，將於4日中午12時開放登記抽籤購票資格，7日以電子郵件寄送邀請碼，憑邀請碼才可至售票頁面購票。