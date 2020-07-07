〈時評〉台灣股市大亂炒　主管機關應嚴查幕後黑手

台股資金瘋狗浪來襲，許多個股已經偏離基本面合理價格，狂飈亂漲，主管機關應嚴查背後的人為炒作，以防止有心人坑殺無辜小散戶，維持市場秩序。

台灣由於新冠肺炎疫情控制良好，加上全球防疫需求帶領多家生技醫藥與紡織公司業績成長，中美貿易戰轉單效應也來發威，台灣今年經濟成長率有力拼2％之機會，在亞洲國家之中，表現優異，因此吸引外資及本國人長期駐足海外之資金，大幅回流，外匯存底到5月底為止，達到4845.15億美元，居世界第4，僅次於中國、日本及瑞士，已經是連續第19個月上升，比去年同期的4817.82億美元，增加27.13億美元。

熱錢不斷湧入的結果，新台幣兌美元匯率已經突破29.5元，穩居最強亞洲貨幣。外匯市場人士認為，到8月底為止，新台幣的升值趨勢不變，熱錢還是繼續進來。另外，由於全球經濟不景氣，各國政府都在狂印鈔票救經濟，台灣也不例外，各種紓困措施陸續出籠，資金滿溢市場，此時房地產疑慮多多，投資人不敢貿然進場，只有股市買賣最容易，而且金額大小不拘，遂成為投資人的最愛，造成台股現在日成交金額平均可達2千億元盛況，熱錢滾滾，股價也越墊越高。

另外，6、7、8月台股除權除息旺季到來，預估至少有1兆元以上的資金，將發給全體股東，陸續又有大量資金滾入股市，使市場資金更加充沛，資金行情欲罷不能。

雖然有題材加持，但是台股有超乎尋常的價格變動，令人擔心股市炒風再起，例如上市公司南緯(1476)，已經連續6年發不出股利了，股東權益報酬率-6.74%，年年虧損，浄值虧損到只剩下8.65元，竟然可以在3個月內大漲287％，從8元漲到29元左右，金管會難道不會懷疑有人在炒作股價嗎？

興櫃的普生(4117)去年每股虧損0.99元，也是年年虧損，資本額3億9856萬元，108年底帳上現金只剩下2254萬元，卻能夠在4個月內從5.71元，狂飈到250元左右，難道金管會及櫃買中心不會覺得炒作得太過份了嗎？

上市公司的愛普(6531)去年每股虧5.33元，今年從累積盈餘提撥每股配發1元，現在竟然炒到507元，3個月爆漲396.77%，它有什麼様的大商機可以如此狂飈？它會比台積電好嗎？台積電去(108)年每股盈餘13.32元，每股股息10元，迄今也不過每股329元，兩者股價卻已經天差地遠，金管會及證交所可以向投資大眾說明原因嗎？

興櫃的仁新醫藥(6696)，去年每股虧損1.55元，迄今沒有營收，竟然可以在3個月，從每股30元，飈漲到125元，漲幅達4倍多，請問主管機關又是怎麼看？

10年發不出股利的士紙，年年虧損，浄值只剩8.95元，3個月漲92.17％，從32元飈到62元，這又為什麼有這種價格？主管機關沒有任何懷疑？

欣耀生醫(6631)去年每股虧損1.99元，每月營收也是掛零，現在可以炒到每股126元，背後又有多少不為人知的炒作故事。主管機關徹查了嗎？

類此炒作的案例，最近層出不窮，多至不勝枚舉，這是金管會、證交所、櫃買中心期待的股市繁榮假象嗎？最近資金行情，已經悖離經濟的基本面，股市不再是經濟櫥窗，台灣在新冠疫情及中美貿易戰轉單題材加持下，許多公司訂單及業績旺，比其他亞洲國家好，但是亟待紓困的產業及失業勞工，還是逐月增加。面對悖離基本面的漲勢，主管機關一定要追查背後炒作的黑手，尤其現在新冠肺炎疫情仍然嚴峻，國際勞工組織甚至估計到6月底，全球已有4億全職勞工失業，政府不能不警惕國際經濟並未復甦，台灣沒有獨好理由，否則任由炒手猖狂，一旦股市大泡沫破滅，受傷害的一定是無辜的小散戶。主管機關絕對不可以坐視不理，任令炒手坑殺投資人。