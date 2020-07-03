【台灣漢光演習預演】海軍陸戰隊膠舟翻覆7人落海　3人裝上葉克膜搶救

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）海軍陸戰隊今(3) 日表示，所屬官兵上午於桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時，疑因海象突變，致發生膠舟翻覆，計有3員落海昏迷，已送醫全力搶救。

軍聞社報導，陸戰隊指出，海軍司令部及陸戰隊指揮部已成立相關專案小組實施調查。

昨(2)日國軍漢光演習在台中大甲溪出海口預演，一艘拖運演習用靶材船隻，因風浪過大翻覆，2名船員不慎落海，經海巡署與台中港務消防隊救援，幸2人救起後未受傷，結束一場虛驚。

中央社報導，海軍陸戰隊99旅步二營膠舟今天(3日)聯興操演，在左營桃子園外海翻覆，7人落海、4人送國軍總醫院左營分院搶救，其中3人裝上葉克膜搶救，生命徵象不穩定。

海軍上午進行聯興操演，海軍陸戰隊膠舟參演，在左營桃子園外海翻覆，當時膠舟上7名官士兵落海獲救，其中4人被參演人員救起後送國軍總醫院左營分院，3人傷勢嚴重。

海軍陸戰隊指揮部政戰主任林傳盛，與左營分院主治醫師蔡承根，下午在左營分院急診部前說明事發狀況和救治情形。

蔡承根表示，3人送院後，由心臟外科團隊第一時間急救，也放置葉克膜，目前都持續觀察中，生命徵象尚不穩定，後續進行低溫療法。

蔡承根指出，3人分別為上兵、中士及上士，到院前都有肺部嚴重積水，都成OHCA（到院前心肺功能停止），而中士急救恢復呼吸心跳後送加護病房，施用強心劑。3人目前放置葉克膜觀察中，生命徵象還不穩定，主要是心肺功能方面問題有肺水腫。

林傳盛表示，在操演過程中一艘膠舟距左營桃子園外海約270碼處翻覆，事發原因疑海象突然變化導致。操演都依正常海象標準值進行，操演時的海象沒有問題，後續由海軍司令部及陸戰隊指揮部成立相關專案小組調查。目前未有暫停操演計畫。

膠舟上7名官士兵，除4人送醫，另3人已回部隊，林傳盛表示，在執行操演前都已完成兩棲基地的訓練，取得合格簽證沒有問題，發生翻覆前膠舟未碰撞，肇事原因由專案小組調查，而海象及膠舟哪一側翻覆是後續的調查重點。

海軍司令部及陸戰隊指揮部已成立相關專案小組調查。

蔡總統上午在深坑受訪表示，一定會傾全力救治，希望他們都平安。

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