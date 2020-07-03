世界遺產聖索菲亞大教堂將如何定位 土耳其法院15天內裁定

聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)。(照片由美聯社提供) 聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)。(照片由美聯社提供)

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）土耳其最高行政法院重新受理將世界遺產聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)從博物館改建成清真寺的用途，當地時間2日完成聽證程序，預計在15天內作出裁定。對於這座將有1500年歷史建築的未來定位，恐再度引發各界熱議。

綜合外媒報導，聖索菲亞大教堂建築是在六世紀建成，並先後成為基督教信仰中心一直到1453年，鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）攻陷東羅馬帝國首都君士坦丁堡後，才改建成清真寺。

隨著土耳其共和國建國後，這座建築物才失去宗教意義並在1935年以博物館身份對世人開放。聯合國在1985年將它和附近歷史建築一起列入聯合國教科文組織世界遺產。如今該建築物是否繼續作為博物館，最高行政法院將在15天內提出書面裁定。

對於聖索菲亞大教堂的未來用途，現年80歲的希臘正教大牧首巴塞洛繆一世(Bartholomew I of Constantinople) 提出警告並認為，這將再度掀起基督教與伊斯蘭教的爭執。

中央社引述美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的聲明並強調，聖索菲亞應維持博物館原樣，以讓它「成為承諾尊重信仰傳統和多元歷史的典範」。

土耳其外交部發言人阿克索伊（Hami Aksoy）則回應，聖索菲亞的相關議題屬士耳其國內問題。

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