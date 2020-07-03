兩國降冰點莫迪退出微博 中國網民崩潰要印度駐中使館「一起滾」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）印度中央政府以「損及印度國家安全及公共秩序」為由，6月29日將59個中國APP封鎖下架，包括國際版抖音（TikTok）、社交媒體微博、抖音等。印度總理莫迪傳出7月1日退出中國社群平台「微博」，微博管理員證實此消息。中國網友衝到印度駐中使館微博下留言，要求跟著莫迪「一起滾」

綜合媒體報導，中印因邊界衝突，雙邊關係陷入冰點。印度中央政府6月29日出重手，封鎖下架包括深受印度民眾喜愛的抖音國際版（TikTok）、快手、美圖、微信及微博等59個「高風險」中國APP，聲稱這些軟體「損及印度國家安全及公共秩序」。

中國外交部發言人趙立堅還批評，中印兩國在務實領域的合作是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上並不符合印方自己的利益。

印度總理莫迪7月1日註銷自己的微博帳號，並刪除微博內發佈的113則貼文，其中有許多是與中國國家主席習近平的合照。最近一則微博貼文則是莫迪在中國鼠年時，向中國民眾發出的新年祝賀。

莫迪在社群平台微博共有24.4萬名粉絲，大部分都是中國人。

微博管理員1日晚間證實，印度駐中大使館申請「從微博移除已認證的莫迪總理微博帳號」，根據相關規則，目前已關閉了此前認證為「印度共和國總理」的微博帳號@莫迪總理。

但是印度駐中大使館官方微博仍然持續運營中，中國網友崩潰衝到該官博底下，要求其跟著莫迪總理的微博「一起滾」。

印度總理莫迪微博（圖/ 中央社）