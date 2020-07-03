【日本武漢肺炎】　東京單日確診數暴增至107例　疫情與「夜生活」相關

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日媒報導，日本東京2日新增107例武漢肺炎確診，這是繼5月2日154人確診後，東京單日新增數再次破百人，知事小池百合子召開臨時記者會，鑑於專家的意見，強調「都內處於要警惕感染擴大的階段」。

日本境內昨（2）日新增193例武漢肺炎確診個案，其中東京就占了107例，且過去6天單日新增都超過50例，目前東京累積確診人數達6399人，疫情依然嚴峻。

共同社引述東京都統計數據，107名新增感染者中沒有重症患者。按年齡段來看，20多歲的有37人，30多歲的有34人，佔全體的約三分之二。之後依次是40多歲的11人和50多歲的10人，其餘為60歲以上。

針對外界質疑東京店舖、設施是否該暫時停業，知事小池百合子則否認，她強調，這波疫情與3月和4月不同，新增感染者以20至30歲的年輕人為主，感染地區從原本的新宿區，慢慢擴散到豐島區的池袋「夜生活」地區、千代田區的秋葉原女僕咖啡店等地。她表示，將研擬兼顧防疫和經濟社會活動的措施。

另一方面，她也表示，未來疫情若波及老年人，則無法否定疫情將會有蔓延的可能性。

東京的感染人數4月4日首次破百，日本政府於4月7日發佈了緊急事態宣言後，在4月17日增至206人後，5月上旬後日趨減少。

不過，當5月25日緊急宣言解除後，新增感染人數逐漸增多，6月均為兩位數，6月2日發佈了「東京警報」，在疫情趨緩後6月11日解除，6月下旬以後，多天的單日確診數達到了50人以上。