【港區國安法管全球？！】港警：「光復香港」口號違法　呂秋遠律師：面對鴨霸中國、台灣人也要當心

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)香港政府昨(2日) 晚發表聲明稱,「光復香港,時代革命」口號在今時今日,「有港獨,或將香港特區從中華人民共和國分離出去,改變特區的法律地位,或顛覆國家政權的含意」。

港府指出,特區政府嚴正譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為,並指「港區國安法」禁止分裂國家及顛覆國家政權等危害國家安全的行為和活動,社會大眾不要以身試法(如下)。

律師呂秋遠昨(2日) 深夜在臉書po文指出,面對中國政府鴨霸的惡法,台灣人還是有必要留意自身安全。

前天香港有大批市民不理會警方禁制,參加年度泛民主派的年度「七一」遊行,期間有人展示寫著「光復香港,時代革命」字句的標語。有10人被警方以涉嫌違反「港區國安法」為由逮捕。

「光復香港,時代革命」是「反送中」運動的口號。港區國安法生效後,外界對這句口號是否違反相關法令出現爭議。

相關新聞

「港區國安法」6/30晚間11時在港生效 美國白宮國安會: 香港已成「一國一制」

港媒引述警方消息稱,喊「光復香港,時代革命」違法,但喊「五大訴求」、「林鄭下台」則不在此限。

另外,法新社記者泰勒(Jerome Taylor)在推特(Twitter)引述港警說法稱,展示或擁有中華民國國旗,並不觸犯「港區國安法」;但若是推動「台獨」的旗幟則可能觸法。

A Hong Kong police source tells me that displaying or owning Taiwan (ROC)'s national flag will not be considered a breach of the new #natsec law.



Flags promoting Taiwanese independence would be however. pic.twitter.com/GKOyW9X5Xy