【港區國安法管全球？！】港警：「光復香港」口號違法　呂秋遠律師：面對鴨霸中國、台灣人也要當心

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港政府昨(2日) 晚發表聲明稱，「光復香港，時代革命」口號在今時今日，「有港獨，或將香港特區從中華人民共和國分離出去，改變特區的法律地位，或顛覆國家政權的含意」。

港府指出，特區政府嚴正譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為，並指「港區國安法」禁止分裂國家及顛覆國家政權等危害國家安全的行為和活動，社會大眾不要以身試法(如下）。

律師呂秋遠昨(2日) 深夜在臉書po文指出，面對中國政府鴨霸的惡法，台灣人還是有必要留意自身安全。

前天香港有大批市民不理會警方禁制，參加年度泛民主派的年度「七一」遊行，期間有人展示寫著「光復香港，時代革命」字句的標語。有10人被警方以涉嫌違反「港區國安法」為由逮捕。

「光復香港，時代革命」是「反送中」運動的口號。港區國安法生效後，外界對這句口號是否違反相關法令出現爭議。

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港媒引述警方消息稱，喊「光復香港，時代革命」違法，但喊「五大訴求」、「林鄭下台」則不在此限。

另外，法新社記者泰勒（Jerome Taylor）在推特（Twitter）引述港警說法稱，展示或擁有中華民國國旗，並不觸犯「港區國安法」；但若是推動「台獨」的旗幟則可能觸法。

A Hong Kong police source tells me that displaying or owning Taiwan (ROC)'s national flag will not be considered a breach of the new #natsec law.



Flags promoting Taiwanese independence would be however. pic.twitter.com/GKOyW9X5Xy — Jerome Taylor (@JeromeTaylor) July 1, 2020

中央社引述香港電台報導，「港區國安法」6月30日深夜生效，隔天7月1日香港仍有大批示威者上街遊行，警方共逮捕約370人，其中10人被指違反「港區國安法」，他們分別被搜獲、展示、揮動印有「香港獨立」、「光復香港，時代革命」等字句的旗幟或標語。

立場新聞則指，一名被捕者的家人表示，他只是在手機殼貼上「光復香港，時代革命」的貼紙，和包包裡有數張文宣貼紙，就被指涉嫌顛覆國家政權罪。

此外，也有示威者在現場高喊「香港獨立，唯一出路」的口號。警方指這種行為涉嫌煽動、教唆他人分裂國家，有可能違反「港區國安法」。

至於呼喊所有示威口號是否都觸犯「港區國安法」，明報報導，香港律政司長鄭若驊1日表示，是否犯罪不能單看口號，還要視有無犯罪意圖，例如：客觀上是否構成顛覆政權，同時也要參考相關證據。

然而，香港明報引述警方消息，指高喊「光復香港，時代革命」口號犯法，理由是，這句口號源於本土民主前線前發言人梁天琦，而他過去曾提出「港獨」倡議。

香港民間對這句口號有各種詮釋，有人認為是指變革、維持香港核心。

報導引述香港律師李安然表示，除非有證據證明當事人是因同意梁天琦說法，或「港獨」倡議才呼口號，否則上述說法有些「上綱上線」(無限上綱) 。

不過警方消息人士說，「五大訴求，缺一不可」口號不涉及顛覆國家；「林鄭（月娥）下台」和「解散警隊」口號也不會觸及國安法。

而攜帶「港獨」旗幟是否違法，警方消息人士說，要配合現場環境和衣著蒐證，若帶去示威現場而有合理懷疑要鼓吹或煽動分裂國家，則可能觸法；但若是帶去公園、超市，或在家收藏，一般沒有問題。

香港獨立記者「YKS至尊寶」1日在臉書發文稱，警方在銅鑼灣截查一名男子時，從他的背包內找到大量的中華民國國旗，最後被以涉嫌違反「港區國安法」逮捕。

不過法新社記者泰勒在推特引述警方消息，指展示或擁有中華民國國旗不違法；但若是推動「台獨」的旗幟則可能違法。

「港區國安法」規定，涉嫌「分裂國家罪」和「顛覆國家政權罪」者，最輕判3年以下有期徒刑，最重可無期徒刑。而涉嫌煽動、教唆和協助者，輕者判5年以下，重者5年至10年的有期徒刑。

台灣律師呂秋遠昨(2日) 深夜在臉書po文指出，關於香港國安法的「不論你在哪裡、不論你哪國人，只要鼓吹分裂中國，特務就可以抓你」的規定，許多人擔心會不會出國就被抓？到香港就不必說了，如果是到「與中國簽署引渡條約」的國家，會不會有生命危險呢？

這套法律可惡之處在於，香港人以後動輒得咎，出門散步，我認為你要遊行顛覆中央，抓！臉書寫光復香港，我認為你要分裂國土，抓！與國外NGO聯繫，討論如何建構市民公共議題討論群組，這是與外國勢力聯繫，抓！反正我說你有罪就有罪，可以在內地受審，由內地人民法官審理，這種情況下，每個都認罪，每個都是反革命。那麼，香港以外的人呢？

美國、歐洲人要緊張嗎？其實不用，因為中國政府人力有限，也還沒想與全世界開戰，更何況，要去綁架一個歐洲網紅到中國受審，實在很沒必要，只會引起更多的憤怒與危機。比較需要擔心的，就是「中國認為你是不可分割一部分」的人，香港人與台灣人最有機會列入罪犯名單。香港人不用說，因為他們在政治上是中國的一部分，那麼台灣人呢？大概有幾種台灣人是比較危險的：

1.如果你是在網路上好發政治言論，並且偏台灣獨立、反中國獨裁政府、支持民主自由，曾經轉貼上述言論的人。

2.喜歡拿中華民國國旗、唱中華民國國歌，死硬支持中華民國，漢賊不兩立、王業不偏安，未來一定要以三民主義統一全中國的人。

3.到中國或香港會說自己是「出國」，非常支持中華民國一定要與中華人民共和國平等談判，協商如何成立新中國的人。

4.支持民進黨、時代力量、基進黨等，並且在公開場合坦承自己曾經投票給民進黨等黨候選人的人。

5.曾與中國各種非官方組織合作或募款，推動市民社會力量增強（包括社工、賑災等）的人。

6.在中國工作或念書，並且經常公開抱怨中國政府腐敗、獨裁等，或私下曾經向某些親友宣揚自己理念的人。

7.在中國工作或念書，不曾抱怨政治，但親友有上述六項特徵之一的人。

8.在中國工作或念書，不曾抱怨政治，但是與中國人有生意競爭關係，或是與中國人有私人恩怨，而對方有點關係或背景的人。

9.在台灣生活，到中國、香港等地旅遊或短暫停留，卻參與或圍觀當地政治活動的人。

10.曾經口頭或募款支持叛亂組織理念或行動，例如西藏、新疆、法輪功等組織的人。

這10種類型的人，根據這套法律(「港區國安法」)與反國家分裂法，不論在哪，中國政府都有管轄權，雖遠必誅，只是要不要、能不能逮捕而已。

至於許多人擔心的引渡條款，呂秋遠說原則上，引渡條約都會把政治犯排除在外，所以即使上述10類人種，而且去的國家是「正常的」歐美國家，要引渡還是有相當難度，不用自己嚇自己。只是，綁架就不好說了。

而且不要以為自己有國外護照沒問題，例如桂民海，他已經是瑞典人，一樣被逮捕認罪。說真的，中國政府也沒這麼閒，人力不會足夠到一網打盡，一定是抓某些早已鎖定的重要目標而已，「大家只要懷著戒慎恐懼的心情，面對中國政府的一切，盡量避免批評中國，一定可以逢凶化吉的」。

只是，喂！為什麼我們要戒慎恐懼？ 當我們為了這套法律，再也不能進香港與中國，時時刻刻擔心自己會不會被拍肩膀、判十年，我們到底造了什麼孽？

我真的不知道（苦笑）。但是我可以肯定的說，我會為了堅持自己的生活方式，而捍衛自由到底。如果真有那麼一天的話，那就來吧！

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