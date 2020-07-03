台美關係躍進密切　台灣將在美國關島恢復設立辦事處

關島過去是二戰時的美軍基地，也曾被日本短暫殖民，如今已是各國觀光客眼中的觀光勝地，燦爛陽光、潔淨沙灘和清澈海水每年都吸引許多遊客造訪。 關島過去是二戰時的美軍基地，也曾被日本短暫殖民，如今已是各國觀光客眼中的觀光勝地，燦爛陽光、潔淨沙灘和清澈海水每年都吸引許多遊客造訪。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）外交部周五宣布，經與美國政府協商並獲同意，將在美國關島恢復睽違三年的「駐關島台北經濟文化辦事處」，各項籌備作業正進行中。

外交部前衡諸預算調配及人力配置情形，於2017年決定暫停駐關島辦事處運作，但考量外交部預算自2018年逐年成長、臺美關係升級成「全球合作夥伴」及太平洋戰略地位的重要性，因此決定於今年恢復設立駐關島辦事處。

近年太平洋戰略局勢變動，美國於2018年提出「印太戰略」，提升印度洋－太平洋的戰略地位，並於隔年分別發布「印太戰略報告」及「自由開放的印太區域：推進共享願景」報告，除再次強調太平洋地區的戰略重要性外，其內容也與台灣政府積極推動「新南向政策」致力深化與印度洋－太平洋地區的經貿商務與文化連結有所結合。復設駐關島辦事處將可加強台灣與西太平洋地區的整體經貿交流及合作關係，有助深化台灣與太平洋友邦關係的經營，增進多邊互動。

外交部指出，台灣與關島仍維持緊密經貿關係，台灣企業如麗寶建設、兆豐保險、第一商業銀行、亞洲水泥、中華航空公司等均在關島投資，另著眼醫療觀光前景，臺安醫院及中國醫藥大學附設醫院也與關島當地醫療院所展開密切合作。

復設駐關島辦事處可有效促進雙邊經貿及人員交流，就近服務投資當地的臺商，並提供前往旅遊的國人必要的協助與領事事務等服務。未來我國在美國館處數量將增加到13處，包括華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、夏威夷、丹佛、邁阿密，以及即將復設的關島，進一步增進我國與美國在經貿、觀光及文教交流等各層面的深厚互利關係。