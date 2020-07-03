香港國安法生效英開放港人滯英 中國氣噗噗：後果自負

香港民眾2019年在英領事館前揮舞旗幟，希望英國政府出面介入不讓香港國安法上路，惟畫面已成歷史待追憶，今（2020）年7月1日香港國安法生... 香港民眾2019年在英領事館前揮舞旗幟，希望英國政府出面介入不讓香港國安法上路，惟畫面已成歷史待追憶，今（2020）年7月1日香港國安法生效，香港民眾任何抗議爭權行動都可以被定義為「顛覆政權」而遭拘捕。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）「港版國安法」1日正式生效，國際上反應兩極，美、日與歐盟各國同時表達對人權的關切，古巴等國則支持中國維護自己的主權，不過對於曾握有香港主權的英國而言心中是百味雜陳，首相強森隨後佈將擴大港人申請英國公民權，但中國2日向英發出警告，會採取報復行動。

強森(Boris Johnson)指出，港版國安法的內容已經違反中國與英國在1984年簽署的《中英聯合聲明》，而英國也早已聲明如果中國強推國安法，將會針對持有英國海外護照(BNO)者提供幫助，以保障這些人滯留英國的權利。

在此之前，持有英國海外護照持有者雖是英國公民也是大英國協公民，但是此護照僅為1980年代的香港人所設計，讓他們可以跟前母國英國保持一定程度的關聯，持有者只有非常有限的權益，也只能免簽入境英國6個月的時間，沒有任何英國屬地的居留權。

根據新制度，海外護照持有者現在可以合法滯留英國長達五年的時間，這段期間既可以工作也可以求學，經申請後，再一年後即可獲得居留權，35萬名BNO持有者，和其他260萬名符合申請資格港人將因此獲益。

外相拉布(Dominic Raab)則說，這是在特殊的時期，針對港人所提出的特殊措施，因此不會設下收入門檻、無名額限制，申請程序也很簡單；這項特殊措施是對港人的「歷史承諾」。不過他也說，雖然港人現在就可以飛來英國，但是中國政府放不放人出國，這點英國無法確定，也很難有任何動作。

德國之聲報導，中國駐倫敦大使館發布聲明稿，批評英國此舉破壞國際法原則，強烈反對該措施，也不排除採取行動回擊。中國方面則舉行記者會，抨擊英國開放港人滯英政策，反倒控英國未遵守諾言。

香港在國安法生效第一日即逮濫捕百名「疑似」違反國安法民眾，像是揮舞旗幟也被逮捕控告顛覆政權，國安法生效的二日內，多個規模最大的擁護民主政黨及組織已自行宣告解散。