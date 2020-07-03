【媽！我終於出國了】台灣松山機場偽出國體驗首梯「華航遊」　民眾超開心

台北松山機場2日舉辦偽出國活動，旅客在領取登機證後開心自拍留念。(中央社) 台北松山機場2日舉辦偽出國活動，旅客在領取登機證後開心自拍留念。(中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，台灣各地機場幾乎不見出國旅遊的旅客。松山機場昨舉辦偽出國活動第一梯次，讓冷清很久的航廈異常熱鬧，儘管不是真正出國，旅客仍然超開心。

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台灣國內旅遊逐漸復甦，邊境管制仍未解除，松山機場舉辦的出入國境體驗活動，民眾反應非常熱烈。

蔡小姐拉著行李箱參加，她說，以往每年出國2至3次，去日本次數最多。因疫情影響，超過半年沒出國，一聽到松山機場有出國活動，立即報名。因為現在不能出國玩，實在太悶，沒出國過乾癮也好。

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劉小姐和聶小姐是同事，請假參加偽出國活動。她們說，真的好想出國去玩，既然現在因疫情不能真正出國旅遊，偽出國也很有趣，至少還真的可以坐上飛機。

張太太帶著4歲兒子參加活動，她說，平時會帶著兒子到松山機場觀景台看飛機，原本想等兒子大一點，再帶兒子出國玩，當得知有出國活動時，想說正好讓兒子先體驗一下出國及搭機的感覺。

松山機場偽出國活動分三梯次舉行，共有90個名額，約有一萬人搶著參加，但完成報名程序者約7000多人，最後抽出90人，每人可再帶一名親友同行。每梯次有60人參加，今天是第一梯次華航遊，4日及7日還各有一梯次長榮遊。

參加偽出國的民眾昨實際體驗機場報到、領取登機證、通關檢查、候機並真正坐上華航飛機，航空公司也安排空服員在機上說明搭機注意事項及防疫須知。

松山機場並安排參加者在景觀餐廳，邊享用美食邊欣賞昨天首次在松山機場降落的台灣虎航飛機及噴水歡迎儀式，這架台灣虎航飛機溼租給華信航空，5日將首飛澎湖。

■編按: 濕租（英語：wet lease）是指航空公司跟其他公司租借飛機零件，連同機上最少一名機組人員一起租。

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