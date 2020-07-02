央視等中媒在台灣製播政論節目 陸委會：主管機關查處中

多家中媒因在台設置攝影棚並開設政論性節目，在近期引起爭議。陸委會表示，已跟主管機關文化部及內政部移民署積極查處中。

大陸委員會今天下午舉行例行記者會，媒體就中國官媒央視、東南衛視、海峽衛視等在台北設置演播室（攝影棚），甚至直接在台開設政論節目，並由陸籍主持人引言，後由2名台灣名嘴評論等情況進行提問。

委會發言人邱垂正表示，陸委會一向非常關注中媒記者在台駐點的情形，也跟主管機關文化部保持密切聯繫，如果中媒記者在台涉及違法的情事，陸委會將會同主管機關，依據「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」及「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」等相關規定，依法進行處置。

邱垂正強調，從2000年開始，政府基於促進兩岸對等新聞交流立場，開放中媒記者來台從事駐點新聞採訪活動，但如果在台錄製或製作任何節目，則已明顯從事與許可目的不符的活動，會依兩岸條例相關規定處理。

另外，邱垂正也表示，主管機關得依法廢止其記者證及入境許可證，並管制入境。針對上述案件，邱垂正指出，案子已跟文化部及內政部移民署積極查處中。

另外，媒體詢及昨天正式揭牌的「台港服務交流辦公室」首日營運情況。邱垂正說明，營運首日接獲超過180通來電及來信，多數為一般諮詢，但也有涉及港澳條例18條的諮詢；來電港人部分已在台灣，但也有目前仍在香港的港人來電諮詢。