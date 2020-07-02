中國人權狀況受抨擊 官方反擊說給自己人聽

在「港區國安法」公布實施一天之後，中國外交部今天在官網發布「關於涉華人權問題的各種謬論及事實真相」，羅列37則有關涉及香港、疫情和新疆問題的「謬論」，反擊外界批評。

中國外交部聲稱，一些美方、西方人士近期就涉香港、涉新冠肺炎疫情、涉新疆等問題無端指責中國人權狀況，散播了很多謬論，充滿對中國的無知和偏見，因此外交部編寫這份文件，「謬論止於智者，公道自在人心」。

在37項駁斥中，前10項主題都是關於香港或「港區國安法」，11到15則與疫情相關，其餘都與新疆有關，所占比例最高。

這份文件僅見於中國外交部網站的中文訊息，沒有英文版，顯然對內宣傳的意義大過對外澄清。

中國方面的澄清，觀點大多已見於過去外交部的聲明或官媒發布的文章；在澄清的同時，也不忘批評其他國家，例如指責美國抗疫不力、種族歧視等。

有些澄清並未針對外界關切回應，譬如外界指出港區國安法罪刑定義模糊，可能被濫用以壓制民眾，但文件卻聲稱「國安立法僅針對4類嚴重危害國家安全的犯罪行為，遠少於美英等國動輒幾十項的國安罪名」。

在疫情與言論控管方面，這份文件重申：「李文亮是眼科醫生，不是吹哨人，沒有被拘留。呼吸科醫生張繼先是第一個報告疫情病例的人，並因此受到嘉獎」，並稱給李文亮醫生貼上對抗體制的「英雄」、「覺醒者」等標籤，「是對李醫生及其家人的極大不尊重，是極不道德的政治操弄」。

至於被指稱用大數據技術侵犯隱私權的「健康碼」，文件稱「不少其他國家在抗擊疫情中，也借鑒了中國在這方面的經驗和作法」。

在涉疆議題方面，根據文件內容，官方推出的「民族團結一家親」和民族團結聯誼活動，已有110多萬各族幹部職工與160多萬各族群眾「結對子、交朋友、認親戚」。

媒體報導，新疆政府把維吾爾族孩子強制送到寄宿學校，強迫他們與父母分離；這份文件稱，是否寄宿均由學生本人和家長選擇。

至於近來有研究顯示，中國對新疆維吾爾人和其他少數民族實施絕育、墮胎和計劃生育，這份文件表示「人口政策長期以來對包括維吾爾族在內的少數民族更為優待」。