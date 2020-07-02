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印度男子染武漢肺炎被迫結婚後亡 上百位賓客爆確診潮

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By  台灣英文新聞－編輯
2020/07/02 19:11
印度婚禮示意圖（圖/ pixabay）

印度婚禮示意圖（圖/ pixabay）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）印度比哈爾邦（Bihar）出現新冠肺炎超級傳播者。一名男子在出現疑似武漢肺炎症狀後，仍被家人要求進行婚禮儀式，男子在婚禮2天後死亡。現場賓客數日後也開始出現新冠肺炎症狀，當地政府馬上對所有人進行檢測，結果發現350名賓客中，有113人中標。

綜合媒體報導，新郎5月中旬從首都新德里回到比哈爾邦家中，預計在6月15日舉行婚禮，但是他在婚禮前就出現腹瀉、發燒等武漢肺炎症狀，因此入院接受治療，但未接受核酸檢測。

雖然新郎再三表示自己的身體狀況不適合舉行婚禮，希望推遲儀式，但是新郎及新娘的家人都堅持他要回家，表示若取消婚禮，整個家族將「遭受巨大的經濟損失」。

新郎只好服用退燒藥，按照家人計劃在6月15日舉行婚禮，當天雙方的親朋好友大約有350位賓客出席。

2天後，由於新郎病情持續惡化，他還沒被送到醫院就死亡。新郎家人在沒有通知政府當局，也沒有做核酸檢測的情況下，迅速將新郎火化。

但參加婚禮的賓客陸續出現新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-16）症狀，當地政府針對參加的350人進行核酸檢測，發現超過100人的檢測結果呈現陽性，雖然部分賓客並沒有任何症狀，但是他們都已經被隔離。

截至7月2日，印度約有58萬人確診武漢肺炎，17萬人死亡，確診人數全球排名第四。為減少疫情傳播，印度中央政府雖然6月初就放寬國內的嚴格封鎖，放鬆人員及企業流動的限制，但是仍然禁止民眾舉行大型社交集會，僅開放50人以下的婚禮。
武漢肺炎
COVID-19
印度

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