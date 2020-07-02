肺部感染住院、台灣前考試院長邱創煥病逝 享耆壽96歲

前考試院長邱創煥在自傳中提到，他當年曾動念競選總統 (中央社檔案照片) 前考試院長邱創煥在自傳中提到，他當年曾動念競選總統 (中央社檔案照片)

前考試院長邱創煥（前右1），是故總統蔣經國（前左）當時推動提拔台籍菁英政策階段，相當被器重的政治人物之一。圖為1981年11月14日蔣經國投票選舉台北市議員，與時任內政部長邱創煥以及市長李登輝（前右2）會面。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前考試院長邱創煥今天(2日) 不幸病逝，享耆壽96歲。邱創煥是故總統蔣經國當年推動提拔台籍菁英政策時期，相當受器重的政治人物之一。

邱創煥1925年7月25日在彰化田尾出生，曾任內政部長、行政院副院長、總統府資政、考試院長、台灣省主席、國民黨副主席、國民黨中央評議委員會主席團主席。

邱創煥女兒邱佩琳表示，邱創煥2月11日因肺部感染住進振興醫院，狀況時好時壞，今中午在家中安詳辭世，享耆壽96歲，明天(3日) 將在金寶山設立靈堂。

邱創煥是蔣經國「吹台青」培植的台籍菁英之一，從教職進公務體系發展，1978年開始擔任內政部長，前後擔任過行政院副院長，台灣省主席、考試院院長等要職，也曾擔任中國國民黨中央評議委員會主席團主席。

中央社引述邱創煥女兒邱佩琳接受電話訪問表示，父親邱創煥2月11日因肺部感染住進振興醫院，在今天中午辭世。她說，這段期間父親非常的勇敢，在沒有病痛下，今天中午安詳辭世，遺體已接回家中。感謝各界的關心。

1925年次的邱創煥在彰化田尾出生，當年故總統蔣經國推動提拔台籍菁英政策階段，除了邱創煥之外，同時期受到矚目者也包括前總統李登輝、前副總統連戰，以及已經過世的前司法院長林洋港。

邱創煥病逝消息驚動國內政壇，曾與邱創煥共事的友人或部屬均哀悼不捨。

邱創煥曾在自傳中說，他當年曾動念競選總統，前總統蔣經國在世時也曾對他多次暗示「認為把這麼重要的職務交給你，你要是有能力，自然可以得到所期望的職位」；「如今想起來不無辜負蔣總統的期許，後悔莫及」。

邱創煥在台中師範學校畢業後，先在彰化地區教書，也曾擔任過教務主任，取得高普考資格後進入銓敘部工作，認真的表現受到長官賞識與栽培，1965年開始擔任銓敘部司長，同時也開始接觸中央黨務工作。

1970年代，邱創煥開始在省政府工作，擔任社會處長，亮眼的表現再度讓他受到提拔，先後歷練內政部長、行政院副院長等要職，接著在1984年到1990年期間擔任第12任台灣省政府主席。

1993年至1996年期間，邱創煥被提名擔任考試院長，同時也在前總統李登輝主政期間獲聘為總統府資政、國民黨副主席等要職。

回顧邱創煥一生，不管在政府部門或替政黨工作期間，教職出身的他，各階段的經歷與表現都有亮眼成績，如今他不幸病逝的消息傳出，也讓許多熟識他的老友跟部屬相當震驚與不捨。