防疫新生活 新北小學特色畢典包「山」包「海」

畢業典禮可以很不一樣！新北市福連國小、 福山國小結合在地特色，包「山」包「海」， 顛覆傳統畢業典禮辦理方式， 福連國小以浮潛勇渡卯澳灣領取畢業證書， 而福山國小學生透過泰雅族文化尋根之旅，結合山林挑戰活動， 讓畢業生保有難忘的回憶。

新北市教育局長張明文表示今年雖然碰上嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 使得各校畢業典禮從約從簡縮小規模舉辦，但仍充滿學校特色， 各校仍是卯足全力， 要讓孩子們不因為疫情而影響國小六年求學階段的最後回憶。

新北市與海為鄰的福連國小長期發展海洋教育，校長梁均紘表示， 浮潛多年來一直是福連國小的特色課程之一， 每位學生在畢業前除了要學會浮潛的基本技巧， 更要學會無裝備下潛動作，才能潛至卯澳灣底拿取勇士狀。 今年福連國小只有1位畢業生，但學校為了讓畢業生不孤單， 特別邀請7位畢業的學長姐擔任先遣隊伍領游， 象徵引領畢業生迎接嶄新階段的學習生涯。 另學校結合新推展的獨木舟課程，由校長及教師的帶領下， 陪同畢業生分乘4艘獨木舟，划到對岸後隨即進行勇渡卯澳灣活動， 成為實至名歸的「勇士」。

福連國小畢業生林宥誠說：「授旗儀式的時候， 從校長手中接過校旗，感覺好光榮！在學長姐、 學妹們及師長們的陪伴下，完成了獨木舟巡禮、勇渡卯澳灣， 最後下潛領取畢業證書，上岸時很開心， 謝謝每天一起玩的弟弟妹妹們，還有一路陪伴我的老師們， 現在我已經是真正的福連小勇士了！」。

與山為伍的福山國小是本市原住民重點學校，為烏來最內山的部落， 居民幾乎全為泰雅族原住民，今年畢業活動結合原住民文化特色， 畢業生須橫越17K長途山路進行福巴越嶺尋根活動， 從福山部落出發到達桃園巿復興鄉巴陵部落， 最後於山中的露營區舉行畢業典禮， 希望福山的孩子都能成為光榮的泰雅人，通過文化認證， 讓泰雅文化的火種能夠繼續傳承下去。畢業生張哲叡說：「 在山林中畢業的感覺很酷，這應該是其他學校小朋友從沒有的經驗。 希望畢業後自己能在體育的角力方面有所表現，能夠有更好的未來。 」

教育局表示， 國小畢業典禮是每個孩子要從兒童走入青少年階段的特別回憶， 雖然疫情影響各校的畢業典禮形式， 但對孩子的祝福都是誠摯不變的， 希望所有的孩子們在求學的路程上都能順利， 面對未來的挑戰都能迎刃而解。